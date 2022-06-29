НАТО затвердило комплексний пакет допомоги Україні: що він включає

У Мадриді лідери НАТО на саміті затвердили комплексний пакет допомоги Україні.

Про це на пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє “Європейська правда” в середу, 29 червня.

Він зазначив, що країни НАТО на саміті висловили готовність допомагати Україні у війні з Росією стільки, скільки це потрібно.

“Сьогодні лідери погодились зміцнити нашу підтримку (України, – “Н”), погодивши комплексний пакет допомоги для України”, – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що пакет включає безпекові комунікації, поставки пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьбі з дронами.

У довгостроковій перспективі Альянс погодився допомогти Україні перейти з радянського озброєння на сучасну натівську зброю.

“Сильна незалежна Україна є ключовою для стабільності євроатлантичної спільноти… Україна може покладатись на нас так довго, як це потрібно”, – сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 29 червня на саміті також затвердили нову Стратегічну концепцію НАТО, яка офіційно змінила статус Росії у відносинах з Альянсом та визначає РФ найсерйознішою і безпосередньою загрозою для безпеки союзників.

НАТО також офіційно схвалило рішення запросити Фінляндію та Швецію до Альянсу після того, як Туреччина зняла своє вето.

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