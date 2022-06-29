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Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО

29/06/2022 16:29

Північноатлантичний Альянс офіційно запросив у свої ряди ще донедавна нейтральні позаблокові країни Швецію та Фінляндію. Ці держави стануть 31 та 32 членом НАТО.

Про це в середу, 29 червня, повідомив генсек Єнс Столтенберг, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні лідери НАТО ухвалили історичне рішення та запросити Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу”, – сказав він.

Столтенберг нагадав, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами.

“Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона ж доброю для НАТО”, – заявив генсек.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні, під впливом російського вторгнення в Україну.
Для прийняття до Альянсу, 30 країн-членів повинні було дати згоду, але Туреччина блокувала процес та погрожувала накласти вето через підтримку Швецією й Фінляндією Курдської робітничої партії, яку Анкара вважає терористичною організацією.

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