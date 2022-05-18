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Туреччина заблокувала початок переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

18/05/2022 17:47

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу.

Так Анкара ставить під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Про це в середу, 18 травня, інформує Financial Times із посиланням на джерела.

Посли країн НАТО зустрілися сьогодні з метою розпочати переговори про вступ того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

Відстрочка викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але наполягав на тому, що Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

“Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося”, – сказав чиновник.

Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить дві країни приєднатися.

Нагадаємо, 18 травня було запущено процедуру, яка має завершити більш як пів століття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції. Заявки Стокгольма і Гельсінкі подано в пошуку гарантій безпеки на тлі нападу Росії на Україну та зростання російської загрози решті Європи.

Наразі Туреччина – єдина країна, яка заявила про блокування їхнього вступу до Альянсу. Формальними причинами Анкара називає толерантність Швеції і Фінляндії до курдських “терористичних” організацій та опозиції. Але неофіційно відомо, що таким чином Ердоган хоче добитися від Вашингтона поступок в інших питаннях – зокрема, щодо придбання американських винищувачів.

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