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Ердоган виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

13/05/2022 17:00

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п’ятницю, що його країна, яка є членом НАТО, не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу.

Про це у п’ятницю, 13 травня, повідомляє Daily Sabah.

“У нас немає позитивної думки з цього приводу. Скандинавські країни – це як гостьовий будинок для терористичних організацій”, – сказав Ердоган, вказуючи на те, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом двох країн.

При цьому турецький президент мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах.

Ердоган сказав, що колишні правителі Туреччини “зробили помилку”, давши зелене світло на членство Греції в НАТО в 1952 році.

“Ми, Туреччина, не хочемо зробити другу помилку в цьому питанні”, – сказав він.

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