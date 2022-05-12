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Кремль відреагував на рішення Фінляндії про вступ до НАТО

12/05/2022 15:08

У Кремлі вважають, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу “загрожуватиме Російській Федерації”.

Про це в четвер, 12 травня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає “Интерфакс”.

“Безумовно”, – сказав він, відповідаючи на запитання про загрозу через вступ Фінляндії.

“Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим”, – пояснив Пєсков.

Його також запитали, чи в Кремлі прораховували ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн.

“Завжди розглядаються і аналізуються різні варіанти”, – сказав Пєсков.

Він також заявив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.
Вони сподіваються, що кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями.
Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

У разі схвалення цієї ініціативи російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

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