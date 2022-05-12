Влада Фінляндії виступила за невідкладне подання заявки на вступ до НАТО

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Про це в четвер, 12 травня, повідомляє “Європейська правда”.

Нііністьо і Марін нагадують, що навесні відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО, адже потрібен був час для формування внутрішньої позиції як у парламенті, так і в суспільстві в цілому.

“Потрібен був час для тісних міжнародних контактів як з НАТО, так і з країнами-членами, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір” – йдеться у заяві фінської влади.

“Тепер, коли наближається час прийняття рішень, ми також висловлюємо нашу спільну позицію до відома депутатських груп і партій. Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО” – заявили президент і прем’єрка Фінляндії.

Вони висловили сподівання, що кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями.

Слід зазначити, що остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

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