Джонсон підписав із Фінляндією та Швецією декларації про гарантії безпеки

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав декларації про гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії на тлі зростання загроз у регіоні та напередодні подання заявок про вступ цих країн до НАТО.

Як повідомляє Sky News, спершу 11 травня глава уряду Сполученого Королівства підписав декларацію з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, після чого він побував у Фінляндії, де підписав підписати подібну декларацію з президентом Саулі Нііністьо.

У деклараціях передбачено посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між Великою Британією та кожною країною, посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі.

Вони також дозволять Великій Британії співпрацювати з північними партнерами та їхніми збройними силами в усіх сферах, включаючи кіберпростір.

“Ми непохитні та однозначні у нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими країнами”, – заявив Джонсон.

“Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь”, – наголосив він.

Канцелярія британського прем’єра опублікувала спільну заяву Великої Британії та Фінляндії у зв’язку із укладанням документа.

“Ми підтвердили, що у випадку, якщо будь-яка зі сторін постраждає від лиха або нападу, то Велика Британія та Фінляндія на запит постраждалої країни допоможуть один одному різними способами, які можуть включати військові засоби”, – йдеться в заяві.

Зі свого боку президент Саулі Нііністьо заявив про бажання Гельсінкі “максимізувати оборону” Фінляндії, але при цьому не завдати шкоди будь-якій іншій стороні.

“Це досить просто: ми збільшуємо нашу безпеку і не відбираємо її у будь-кого ще”, – сказав він.

Говорячи про перспективи вступу до НАТО, президент зазначив, що Фінляндія є частиною Заходу, і “радикальних змін” у разі реалізації такого сценарію не буде.

Водночас Нііністьо, якого цитує Yle, зауважив: “Росія довго казала, що позаблоковість Фінляндії та Швеції сприяє стабільності у Балтійському морі. Проте наприкінці минулого року вони заявили, що Фінляндія та Швеція не можуть приєднуватися до НАТО. І це змінило ситуацію. Ми і Швеція були позаблоковими за власним вибором. Але такими заявами РФ спробувала заявити, що ми не можемо самі щось вирішувати. Це велика зміна, це змусило нас задуматись”.

Він додав, що 24 лютого остаточно змінило картину, тому що стало зрозуміло, що Росія здатна просто напасти на свого сусіда.

Напередодні фінська газета Helsingin Sanomat із посиланнями на свої джерела писала, що Фінляндія та Швеція разом подадуть заявки на членство в НАТО на початку наступного тижня.

Читайте також:

Гелікоптер РФ порушив повітряний простір Фінляндії