Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки до НАТО. США й Туреччина обговорюють подолання вето

Генсек НАТО Єнс Столтенберг із заявками на вступ Швеції та Фінляндії в Брюсселі 18 грудня 2022. Фото: Reuters

Після того, як Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО, їх має погодити кожна з 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу. Наразі проти виступає лише Туреччини.

Офіційна церемонія подачі заявок відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася вранці в середу, 18 травня.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку Єнсу Столтенбергу.

“Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… Кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви – наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу спільну безпеку. Це історичний момент”, – заявив Столтенберг.

Відтак запущено процедуру, яка має завершити більш як пів століття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції. Заявки Стокгольма і Гельсінки подано в пошуку гарантій безпеки на тлі нападу Росії на Україну та зростання російської загрози решті Європи.

Наразі Туреччина – єдина країна, яка заявила про блокування їхнього вступу до Альянсу. Формальними причинами Анкара називає толерантність Швеції і Фінляндії до курдських “терористичних” організацій та опозиції. Але неофіційно відомо, що таким чином Ердоган хоче добитися від Вашингтона поступок в інших питаннях – зокрема, щодо придбання американських винищувачів, пише “Європейська правда”.

Як стало відомо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 18 травня зустрінеться у Нью-Йорку з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Імовірними темами обговорень буде “вето Ердогана” на вступ до НАТО Фінляндії і Швеції та війна в Україні.

В МЗС Туреччини повідомили, що це буде перша зустріч на рівні міністрів закордонних справ у рамках Стратегічного механізму Туреччина-США, про який президенти Ердоган і Байден домовилися минулого року.

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