Парламент Фінляндії проголосував за подання заявки на членство у НАТО

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю голосів підтримав подання заявки на членство своєї країни в НАТО.
Про це у вівторок, 17 травня, повідомляє видання Helsingin Sanomat.
За подання заявки проголосували 188 депутатів, лише 8 були проти.
Ніхто з депутатів не утримався, троє були відсутні на засіданні.
Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.
Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії.
Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів.
Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.
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