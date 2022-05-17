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Глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

17/05/2022 11:19

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це вранці у вівторок, 17 травня, інформує  SVT.

“Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції”, – сказала міністерка.

За її словами, тепер заявка Швеції буде подана разом із заявкою Фінляндії. Історичне голосування фінського парламенту очікується ввечері 17 травня.

Напередодні уряд Швеції офіційно ухвалив рішення про те, що країна після близько 200 років нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО, а в парламенті Фінляндії до пізнього вечора тривали дебати щодо вступу.
Більшість депутатів висловилися за такий крок.
Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

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