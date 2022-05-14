Глава Роскосмосу погрожує країнам НАТО ядерним ударом

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Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін “пожартував” про удар російським стратегічним ракетним комплексом по країнах НАТО на тлі рішення Фінляндії та Швеції про вступ до Альяну.

Про це він заявив у суботу, 14 травня, в телеграмі.

“Росія не має ворожих намірів щодо Фінляндії та Швеції, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. У “Сармата” щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення та ворожих намірів. Просто така робота”, – написав він.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Вони сподіваються, що кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

У разі схвалення цієї ініціативи російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

Довідково

РС-28 “Сармат” – російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п’ятого покоління з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою.

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