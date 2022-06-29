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НАТО офіційно визнало Росію своєю стратегічною загрозою: що це означає

29/06/2022 16:07

Нова Стратегічна концепція НАТО офіційно змінила статус Російської Федерації у відносинах із Альянсом та визначає РФ найсерйознішою і безпосередньою загрозою для безпеки союзників.

Про це в середу, 29 червня, інформує “Європейська правда”.

“Російська Федерація є найбільш серйозною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні”, – йдеться у тексті ухваленої концепції, яка визначає стратегію НАТО на наступне десятиріччя.

Водночас, Альянс наголошує, що не прагне конфронтації з РФ та не становить для Росії загрози.

Концепція не уточнює, чи вважає Альянс Росію своїм ворогом чи противником, але готовий до агресії з її боку.

“Ніхто не повинен сумніватися в нашій силі та рішучості захищати кожен дюйм території союзників, захистити суверенітет і територіальну цілісність союзників та подолати будь-якого агресора”, – йдеться у документі.

Це рішення відображає різку зміну із ситуацією з безпекою в Європі через війну в Україні, адже в попередній концепції, ухваленій в 2010 році, НАТО визначав Росію своїм стратегічним партнером.

Нинішнє рішення відзначає, що Росія  прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності та анексії.

“Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція та риторика, а також доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок”, – йдеться у тексті ухваленої лідерами концепції.

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