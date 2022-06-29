Столтенберг розповів, що буде після запрошення Фінляндії і Швеції до НАТО

Саміт Північноатлантичного альянсу у четвер в Мадриді ухвалить рішення запросити Фінляндію і Швецію приєднатись до блоку, після чого парламенти 30 держав-членів мають ратифікувати їхній вступ.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, прибувши на саміт лідерів НАТО у четвер, 29 червня, повідомляє “Європейська правда”.
“Сьогодні ми ухвалимо рішення – запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО”, – зазначив Столтенберг після прориву у переговорах з Туреччиною напередодні.
Генеральний секретар підкреслив, що в нинішніх умовах процес приєднання двох скандинавських країн є безпрецедентно швидким, тому він очікує швидкої ратифікації рішення у парламентах 30 країн-членів.
Водночас Столтенберг не став прогнозувати конкретних часових рамок схвалення рішення у всіх країнах-членах.
“Це безпрецедентно швидко, жоден процес вступу так швидко не тривав… Після запрошення нам потрібна буде ратифікація у 30 парламентах країн, і я очікую, що це відбудеться радше швидше”, – зазначив він.
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