Столтенберг розповів, що буде після запрошення Фінляндії і Швеції до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Саміт Північноатлантичного альянсу у четвер в Мадриді ухвалить рішення запросити Фінляндію і Швецію приєднатись до блоку, після чого парламенти 30 держав-членів мають ратифікувати їхній вступ.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, прибувши на саміт лідерів НАТО у четвер, 29 червня, повідомляє “Європейська правда”.

“Сьогодні ми ухвалимо рішення – запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО”, – зазначив Столтенберг після прориву у переговорах з Туреччиною напередодні.

Генеральний секретар підкреслив, що в нинішніх умовах процес приєднання двох скандинавських країн є безпрецедентно швидким, тому він очікує швидкої ратифікації рішення у парламентах 30 країн-членів.

Водночас Столтенберг не став прогнозувати конкретних часових рамок схвалення рішення у всіх країнах-членах.

“Це безпрецедентно швидко, жоден процес вступу так швидко не тривав… Після запрошення нам потрібна буде ратифікація у 30 парламентах країн, і я очікую, що це відбудеться радше швидше”, – зазначив він.

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