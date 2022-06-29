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У Мадриді стартує історичний саміт НАТО

29/06/2022 10:32

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО, на якому Фінляндія та Швеція, які традиційно зберігали нейтралітет, будуть запрошені до членства, а Росія зі статусу “стратегічного партнера” перейде у статус “загрози”.

Про це у середу, 29 червня, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

“Це буде історичний саміт трансформації нашого альянсу. Ми зустрічаємося в розпал найбільшої кризи з усіх, з якими коли-небудь стикалися з часів Другої світової війни. Це буде саміт трансформації, тому що ми ухвалимо історичні рішення”, – цитує Столтенберга агентство “Інтерфакс”.

Він нагадав, що на саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію нашого альянсу, яка “буде планом того, як вести НАТО в майбутнє у більш небезпечному світі, щоб захистити всіх союзників”.

“Ми пришвидшимо фундаментальні зміни у нашому стримуванні та захисті з великою кількістю підрозділів, готових до битви, з великою кількістю сил швидкого реагування та з великою кількістю попередньо розміщеного обладнання. На цьому саміті ми схвалимо найбільше посилення з часів холодної війни”, – додав генсек.

Крім того, на саміті союзники “висловлять підтримку Україні”.

“Я радий, що президент Зеленський виступить сьогодні перед усіма лідерами, і ми схвалимо комплексний пакет допомоги Україні”, – повідомив Столтенберг. Зеленський виступить за допомогою відеозв’язку.

Також очікується, що “лідери ухвалять історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО”. “Це ґрунтується на домовленостях, досягнутих між Туреччиною, Фінляндією та Швецією вчора. Це – хороший договір для всіх нас”, – переконаний він.

У світлі війни, яку проти України веде Росія, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня, проте їх розгляд блокувала Туреччина, зокрема, звинувачуючи їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважаються терористичними. За день до початку роботи лідерів стало відомо, що Анкара зняла свої заперечення, і у вівторок у Мадриді країни підписали Меморандум про взаєморозуміння. Вже в перший день роботи саміту Гельсінкі та Стокгольм набудуть статусу запрошених країн. Після цього розпочнеться процес ратифікації всіма 30 країнами-членами. Це буде найшвидший вступ країн до альянсу в історії існування організації.

Уперше участь у зборах лідерів візьмуть країни Тихоокеанського регіону – Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея та Японія, запрошені для обговорення глобальних викликів і більш тісної співпраці.

Щодо нової стратегічної концепції, яку буде названо Мадридською, Росія буде вперше визначена як пряма загроза безпеці Північноатлантичного альянсу. “Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці”, – заявив Столтенберг.

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