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НАТО вперше визначило свою політику щодо Китаю

29/06/2022 16:53

У новій Стратегічній концепції Альянсу НАТО вперше визначило свою політику щодо Китаю, назвавши його викликом для своїх інтересів та цінностей.

Про це в середу, 29 червня, інформує “Європейська правда”.

Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції, що є у розпорядженні “Європейської правди”.

“Заявлені Китайською Народною Республікою (КНР) амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. КНР використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проєктування сили”, – йдеться у тексті рішення.

У минулій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у 2010 року, про Китай взагалі не згадували.

Тепер НАТО визнає, що зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика і дезінформація, націлені на союзників та Альянс, підривають безпеку Альянсу.

Організація також вважає загрозою стратегічне зближення Росії і Китаю.

“Зростання стратегічного зближення між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією та їхні взаємно підкріплювальні спроби підірвати міжнародний порядок підривають наші цінності та інтереси”, – йдеться у тексті.

НАТО підкреслює, що не прагне конфронтації з Китаєм, але працюватиме, щоб “вирішити системну проблему, яку КНР кидає безпеці союзників, і щоб забезпечити міцну здатність НАТО гарантувати оборону та безпеку союзників”.

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