Home / Україна / Політика / Мільярдер Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі й зацікавився його відновленням

Мільярдер Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі й зацікавився його відновленням

29/06/2022 15:48

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині, де на початку російського вторгнення точилися запеклі бої.

Про це в середу, 29 червня, повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у телеграмі.

Як відомо, Бренсон постійно підтримує України, виступає за суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

“У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП “Антонов”, можливостями його відновлення. Разом із представниками “Укроборонпрому” та ДП “Антонов” розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища”, – зазначив Думенко.

Читайте також:
На Київщині повністю зруйновані близько 5 тис. будинків, – ОВА

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мільярдер Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі й зацікавився його відновленням

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині, де на початку російського вторгнення точилися запеклі бої. Про це в середу, 29 червня, повідомив голова Гостомельської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse