Мільярдер Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі й зацікавився його відновленням

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині, де на початку російського вторгнення точилися запеклі бої.

Про це в середу, 29 червня, повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у телеграмі.

Як відомо, Бренсон постійно підтримує України, виступає за суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

“У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП “Антонов”, можливостями його відновлення. Разом із представниками “Укроборонпрому” та ДП “Антонов” розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища”, – зазначив Думенко.

Читайте також:

На Київщині повністю зруйновані близько 5 тис. будинків, – ОВА