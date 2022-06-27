На Київщині повністю зруйновані близько 5 тис. будинків, – ОВА

На Київщині внаслідок російського вторгнення повністю зруйновано 161 багатоповерхівку і 4 835 приватних будинків.

Про це в понеділок, 27 червня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає “Інтерфакс-Україна”.

“На сьогодні на території області повністю зруйновано 4835 приватних будинків та 13 292 частково пошкоджені. Також повністю зруйнована 161 багатоповерхівка та 975 частково пошкоджено. Житла потребують 11 319 сімей”, – сказав він.

За словами Кулеби, будівництво нових будинків для людей, які втратили житло, планують почати з середини липня.

“Основним критерієм, кому будувати насамперед, залишається те, що зруйнований будинок був єдиним житлом. 280 будинків – це та цифра, яку в ідеалі ми маємо досягти до зими”, – сказав глава ОВА.

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