Почесну відзнаку “За мужність та відвагу” отримали п’ять військових частин ДШВ

Указом президента України №450/2022 від 28 червня відзначено почесною відзнакою «За мужність та відвагу» п’ять військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 28 червня.

Почесну відзнаку отримали такі частини:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова бригада;

80 окрема десантно-штурмова бригада;

81 окрема аеромобільна бригада;

95 окрема десантно-штурмова бригада.

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Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» присвоює президент України за поданням відповідно Головнокомандувача Збройних сил України, керівника державного органу, що здійснює керівництво утвореним згідно з законом військовим формуванням.

У разі відзначення військової частини (зʼєднання) почесною відзнакою «За мужність та відвагу» до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідної військової частини (зʼєднання) прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис «ЗА МУЖНІСТЬ ТА ВІДВАГУ» і зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака Президента України. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою. Розмір стрічки: 250 х 12 см.

Стрічка завʼязується бантом розміром 30 см із двома горизонтальними променями та скріплюється синьо-жовтою розеткою діаметром 10 см.

Стрічка є невідʼємною частиною Бойового прапора.

У разі відзначення почесною відзнакою «За мужність та відвагу» військової частини (зʼєднання), якій (якому) присвоєно почесне найменування, стрічка, що символізує почесну відзнаку «За мужність та відвагу», розміщується поверх стрічки з написом почесного найменування військової частини (зʼєднання).

Військовослужбовці військових частин (зʼєднань), відзначених почесною відзнакою «За мужність та відвагу», можуть носити знаки, які вказують на їх приналежність до відповідних військових частин (зʼєднань). Описи та малюнки таких знаків, порядок їх носіння встановлюються Міністерством оборони України.

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