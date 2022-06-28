Залужний нагадав про цінності Конституції, опублікувавши прижиттєве інтерв’ю з полеглим молодим командиром 95 одшбр

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний нагадав про цінності, закладені в Конституції України, опублікувавши в фейсбуці прижиттєве інтерв’ю із полеглим молодим командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Богданом Кривицьким.

Матеріал поширений у вівторок, 28 червня, – у День Конституції України.

Головком нагадав статтю 17 Конституції України:

“Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу”.

“Кращі із кращих віддають життя за Україну. Ціна свободи висока. Памʼятаймо про це! Богдан Кривицький, командир взводу 95 одшбр, 26.10.1995-25.05.2022”, – написав Залужний.

Він поширив відеозапис прижиттєвого інтерв’ю Богдана, котре він давав уже під час повномасштабного російського вторгнення.

Богдан Кривицький родом із Боярки. Історик за освітою, закінчив музичну школу за фахом гри на флейті, захоплювався спортом. Активний учасник студентських акцій протесту під час Революції Гідності.

З 2019 року — контрактник Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Загинув 25 травня у бою в районі Слов’янська на Донеччині. 1 червня з ним попрощалися на малій батьківщині.

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