“Запікається кров’ю історія”: на фронті загинув командир із 95 одшбр Вадим Журавський “Вікінг”

Вадим Журавський "Вікінг" із 95 одшбр. Фото: Арсен Федосенко

На війні з російською нечистю загинув Вадим Журавський, позивний “Вікінг” – молодий командир із 95-ї житомирської десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Як передає “Новинарня“, про смерть старшого лейтенанта Журавського ввечері в суботу, 21 травня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

“Героями цієї війни стали молоді командири. Ті, хто приймає підрозділи після полеглих побратимів. Хто набуває власного досвіду у запеклих боях. Хто віддає серце, душу, здоров’я, а інколи, на жаль, життя за Україну.

Ми виконаємо твою мрію, Вікінгу! Ми здобудемо Перемогу!” – ідеться в дописі головкома в телеграмі.

Залужний оприлюднив відеосюжет, знятий у підрозділі Журавського на передовій.

На запитання про свою мрію молодий офіцер відповідає: “Здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому”.

12 травня головком Залужний поширив у фейсбуці “портрети з “нуля” (автор – Арсен Федосенко), серед яких був і Журавський.

“Ці позиції прийняли на себе всі удари, окрім хіба що ядерного. В очах і душах – абсолютна ясність. Готовність до всього. Заради нас. Заради Перемоги”, – підписав головнокомандувач ЗСУ.

Своїм фото з цієї серії Вікінг проілюстрував допис у фейсбуці від 11 травня з текстом:

Батьківщина або територія…

Кожен сам обирає шлях.

Запікається кров’ю історія,

Мов у дерево входить цвях…

Вадим Віталійович Журавський був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня указом президента України від 15 квітня 2022 року № 242/2022.

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