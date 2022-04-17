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Президент підписав чергові укази про нагородження військових

17/04/2022 00:05

14-16 квітня президент України підписав одразу кілька указів про нагородження військових, які відзначилися у відбитті російської агресії.

Серед інших, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджений полковник Дмитро Брижинський – командир 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

У чотирьох указах посмертно вшановані 73 воїни.

Подаємо тексти всіх документів, які з’явилися на сайті глави держави.

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №247/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича — полковника

ДОРОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ЛОГУША Володимира Васильовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АКІМОВА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта

БОЙКА Максима Сергійовича — капітана

ВАКУЛКА Богдана Івановича — полковника

ВІТРА Костянтина Сергійовича — капітана

ВОЛОДІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта

ГЛЮЗУ Володимира Ананійовича — старшого лейтенанта

ДЕРЕВ’ЯНКА Віталія Зіновійовича — старшого лейтенанта

КИРИЧЕНКА Ігоря Миколайовича — капітана

КОВАЛЯ Руслана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

КОРОБКУ Ярослава Сергійовича — лейтенанта

КРИКУНОВА Максима Михайловича — капітана

КРУТКОВА Шаміля Шарафаддіна огли — капітана

ЛАПУ Олександра Івановича — лейтенанта

МОРОЗА Сергія Івановича — капітана

ОВЧИННИКОВА Євгена Валентиновича — капітана

ПАЛІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта

ПЕДЧЕНКА Антона Олександровича — старшого лейтенанта

ТИМЧЕНКА Олексія Валентиновича — капітана

ШМАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЖЕЛЕЗНЯКА Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖИВАНОВА Максима Сергійовича — штаб-сержанта

КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАРВИНОКА Назарія Валентиновича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта

ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого солдата

ВОЛОДІНА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта

ГОРБАНЯ Валерія Олеговича — капітана

ГРИНЬКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта

ДЗЮБУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ДОВГАЛЮКА Сергія Петровича — сержанта

ДОЛЯГІНА Станіслава Геннадійовича — солдата

ДОРОФЕЄВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ДЯКЕВИЧА Юрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ЗІНЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта

ІЛЬЧЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата

ІШОВА Максима Ігоровича — , головного сержанта

КИЧУ Артема Васильовича — старшого сержанта

КІНЗЕРСЬКОГО Сергія Григоровича — старшого солдата

КОВРИГІНА Ігоря Ігоровича — сержанта

КАДОЛБУ Олега Валерійовича — сержанта

КОЦУБЕНКА Тараса Олексійовича — старшого солдата

ЛУЦКОВА Станіслава Геннадійовича — старшого солдата

ЛЮБИВОГО Володимира Олександровича — старшого сержанта

МИЛОСТИВОГО Віталія Андрійовича — лейтенанта

НОВІКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

РИЖКА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

РІЗОЛЯ Сергія Романовича — старшого солдата

СИТДІКОВА Олександра Хасяджановича — старшого солдата

СЛУЖАВУ Поліну Сергіївну — сержанта

СТРЕЛЬЦОВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби

ТІЩЕНКА Артема Ігоревича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Василя Івановича — штаб-сержанта

ХАЛЬОТУ Олега Анатолійовича — сержанта

ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ХРУЩА Олексія Васильовича — майора

ЦХОВРЕБАДЗЕ Заурі  — солдата

ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата

ЧЕРЕВАТОГО Станіслава Олександровича — солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Павла Георгійовича — підполковника

ЧИГРИНСЬКОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата

ЧУПАЙДУ Миколу Романовича — старшого солдата

ШЕНДЕРЬОВА Миколу Івановича — старшого солдата

ЮРЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

КОВАЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора

ЛІСНЯКА Юрія Володимировича — полковника

МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Олександровича — підполковника

ПІНКАСЕВИЧА Віталія Івановича — капітана

СУРОВЕЦЬКОГО Віктора Миколайовича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата

АНТІПЦЯ Сергія Вікторовича — солдата

БАДИВУ Євгенія Сергійовича — старшого солдата

БАЙБАКОВА Олександра Олександровича — солдата

БАЛАБАНОВА Ігоря Євгеновича — старшого солдата

БІЛИКА Миколу Анатолійовича — сержанта

БОРОВЕНСЬКОГО Сергія Олександровича — лейтенанта

БУДНІКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта

БУТАКОВА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ВАРГУ Олександра Олександровича — старшого солдата

ВАСИЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата

ВИЛИВАНОГО Олексія Володимировича — старшого сержанта

ВОЙНАША Віталія Станіславовича — майора медичної служби

ВОЛОСОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ГАРБУЗА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

ГОЛУБОВА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ГОНЧАРА Віталія Андрійовича — старшого солдата

ГРИГОРЧУКА Сергія Олександровича — солдата

ГУБІНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта

ДЕРКАЧА Андрія Володимировича — старшого солдата

ДРОБОТА Павла Васильовича — старшого солдата

ДЯЧЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ЄМЕЛЬЯНОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата

ЗАХАРЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта

ЗИНЧЕНКА Владислава Володимировича — солдата

ІСАЙКІНА Ростислава Олександровича — солдата

КАРПЦЯ Андрія Васильовича — капітана

КАТРАНИЧА Віталія Сергійовича — старшого сержанта

КОЗЛОВА Сергія Андрійовича — старшого солдата

КОРОВКУ Олександра Володимировича — старшого солдата

КРИВОРОТА Івана Івановича — солдата

КРУГЛІКОВА Павла Олександровича — молодшого лейтенанта

ЛИТВИНЕНКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ЛУГОВОГО Володимира Петровича — головного сержанта

ЛУКОМСЬКОГО Станіслава Олександровича — солдата

МАКСИМНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата

НЕПОМЯЩОГО Володимира Тарасовича — старшого солдата

НЕСТЕРЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ОВЧАРЕНКА Максима Олександровича — солдата

ОСТРОВЕРХА Сергія Віталійовича — сержанта

ОХРАПКІНА Ігоря Миколайовича — солдата

ПАЛАДІЙЧУКА Івана Вікторовича — старшого сержанта

ПАРАЩЕВІНА Федора Олександровича — лейтенанта

ПОПЕЛЬНЮКА Андрія Юрійовича — капітана

ПРОХОРЧУК Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта

РАМАЗАНОВА Віктора Олександровича — солдата

СЕМКА Михайла Анатолійовича — старшого солдата

СЕНЧЕНКА Данила Романовича — солдата

СЕРГЄЄВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта

СКОРИКА Олега Вікторовича — солдата

СОКОЛОВА Сергія Павловича — старшого лейтенанта

СТЕЦЬКОГО Тимура Богдановича — старшого лейтенанта

ТЕРХАНОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата

ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта

ТІТАРЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта

ХИМІЧА Андрія Віталійовича — солдата

ХОЧИНА Володимира Сергійовича — солдата

ЧЕРНУХІНУ Тетяну Анатоліївну — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ЯЩЕНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АЛДОШИНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта

БОЙКА Романа Віталійовича — штаб-сержанта

БОЛЮХА Максима Сергійовича — солдата

БОЧАРОВА Едуарда Геннадійовича — старшого солдата

ГАВРИЛОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта

ГАЙДАША Віктора Миколайовича — солдата

ГАЛЯНА Віталія Петровича — старшого солдата

ГАНШИНА Сергія Георгійовича — старшого сержанта

ГЛАБАЯ Максима Віталійовича — старшого солдата

ГЛАГОЛИЧА Юрія Юрійовича — сержанта

ГОЛОВКА Іллю Геннадійовича — старшого солдата

ДОРОШЕНКА Артема Валерійовича — старшого солдата

ЗАЇКУ Віталія Миколайовича — прапорщика

ЗАМОРОЗА Романа Івановича — старшого солдата

КАЛАНТАЄНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

КАРАСИКА Максима Володимировича — солдата

КІСЕЛЬОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта

КОЛЯДЕНКА Віталія Віталійовича — солдата

КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта

КОРНІЄВСЬКОГО Віталія Всеволодовича — старшого солдата

КРАВЦЯ Віталія Сергійовича — старшого солдата

КРИКУНА Віталія Юрійовича — старшого солдата

КРИНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата

КРУПОСІЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта

КУНТАРАСА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

КУНЬЧИКА Олександра Борисовича — сержанта

КУРІБЧАКА Олексія Михайловича — майора

КУЧЕРЕНКА Артема Вадимовича — старшого солдата

ЛАПШОВА Євгенія Олександровича — солдата

МАКСИМЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта

МАЛАФІЙЧУКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

МАЛЬОВАНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта

МАРКІНА Романа Сергійовича — сержанта

МАРУСЕНКА Сергія Федоровича — старшого сержанта

МОГИЛЬНОГО Федора Сергійовича — солдата

НЕКРИЛОВА Дениса Сергійовича — солдата

НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата

ОПРИШКА Дмитра Миколайовича — солдата

ПАНІНА Сергія Михайловича — молодшого сержанта

ПЕЦКУ Євгенія Васильовича — солдата

ПІВНЯКА Андрія Олексійовича — солдата

ПРЕВАЛОВА Віталія Віталійовича — солдата

РОЩЕПІЯ Сергія Петровича — старшого сержанта

РУДЧИК Катерину Ігорівну — лейтенанта медичної служби

СЕГЕДУ Максима Сергійовича — старшого солдата

СЄДИХ Олександра Віталійовича — солдата

СКІРЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата

СТЕПАНЮКА Петра Петровича — штаб-сержанта

УХОВА Павла Васильовича — солдата

ФЕДОТОВА Сергія Олександровича — старшого солдата

ХИЛУ Івана Івановича — старшого матроса

ШАПОВАЛОВА Андрія Олександровича — старшину

ШЕВЧУКА Дениса Дмитровича — солдата

ШУМЕЛЯКА Павла Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 квітня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №243/2022
Про відзначення державними нагородами України

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького

ШЕПЕТКОВСЬКОГО Дмитра Івановича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВОЛІВНИК Євгенію Олександрівну — капітана

КУВІЧИНСЬКОГО Єгора Ігоровича — старшого лейтенанта

ПІВЕНЬ Марину Сергіївну — капітана

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ТКАЧЕНКА Олександра Володимировича — підполковника

ЯРИЛОВЦЯ Артема Васильовича — полковника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №242/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника

КРИСЮКА Андрія Вікторовича — майора

НЕСТЕРЧУКА Сергія Володимировича — підполковника

ПАЗИЧА Ігоря Івановича (посмертно) — капітана

РАКА Мар’яна Миколайовича — майора

ЯЦИШИНА Петра Степановича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАРИЛКА Валерія Леонідовича — старшого лейтенанта

ВАСЯНОВИЧА Валерія Михайловича — підполковника

ГРИЦЕНКА Сергія Івановича — підполковника

ЖИРОВА Сергія Вікторовича (посмертно) — лейтенанта

КЕРЗУНА Романа Петровича (посмертно) — головного сержанта

КОТОВА Іллю Ігоровича — майора

КУРАМШИНА Наіля Ільдаровича — старшого лейтенанта

КУЦЬКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

ЛОГУША Василя Володимировича — старшого лейтенанта

МАРЧУКА Олександра Миколайовича — капітана

МОЖЕЙКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

МОЛЯВЧИКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

НЕЖАЛКІВСЬКОГО Петра Ігоровича — майора

НОВОСАДА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ОЛЕКСЮКА Ігоря Петровича — полковника

ПОДОЛЯНА Олексія Олександровича — капітана

ПОЛІЩУКА Дмитра Валерійовича — старшого лейтенанта

РЕПЮКА Дениса Анатолійовича — капітана

САВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника

СЕМЕНЮКА Віталія Григоровича — старшого лейтенанта

ХОДОСА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта

ЧЕРНЕНКА Віталія Івановича — капітана 2 рангу

ЧОБАНА Миколу Івановича — молодшого лейтенанта

ЧУЧУЛУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

ШИНКАРЕНКА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЩИГЛА Владислава Олександровича — старшого лейтенанта

ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВОРОНОГО Андрія Олександровича — старшого сержанта

ГІЗА Сергія Романовича — старшого сержанта

ЛУК’ЯНЕНКА Олега Юрійовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Дениса Сергійовича — старшого сержанта

АРСЕНІЯ Олексія Дмитровича (посмертно) — солдата

БАБИЧА Костянтина Івановича — старшого сержанта

БОСТАНА Олександра Георгійовича (посмертно) — старшого солдата

БУЛАВІНА Михайла Євгеновича — солдата

ВЕРХОВЕЦЬКОГО Ігоря Григоровича (посмертно) — солдата

ВЛАСЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ГАЛАЙКА Владислава Юрійовича — сержанта

ГАРКАВЕНКА Віталія В’ячеславовича — старшого солдата

ГЛАДКОВА Ігоря Віталійовича — старшого солдата

ГОЙДЕНКА Ярослава Вікторовича — старшого солдата

ГРИНІШАКА Миколу Івановича — старшого сержанта

ДОРОШЕНКА Микиту Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЄРМОЛЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЖУРАВСЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого лейтенанта

ЗАРИЦЬКОГО Вячеслава Олександровича — старшого лейтенанта

ЗЕВАХІНА Георгія Леонідовича — лейтенанта

ЗЕЛІНСЬКОГО Володимира Івановича — майстер-сержанта

КАРАЙВАНА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта

КЛЮКА Григорія Григоровича (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — підполковника

КОВТУНА Івана Анатолійовича — молодшого сержанта

КОЛЕСНІКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОЛЯДУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

КОНДРОВА Андрія Володимировича — старшого сержанта

КОНОВАЛОВА Кирила Ігоровича (посмертно) — сержанта

КОПТЮХА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

КРАВЦЯ Юрія Петровича — старшого сержанта

КРАВЧЕНКА Володимира Ігоровича — солдата

КУДЕНЧУКА Максима Юрійовича — старшого солдата

ЛАДОВСЬКОГО Ігоря Богдановича (посмертно) — солдата

ЛОСЯ Олексія Олексійовича — старшого сержанта

ЛЮБЕНСЬКОГО Артема Костянтиновича — старшого солдата

ЛЯШЕНКА Владислава Вікторовича — старшого солдата

МАКУХУ Геннадія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРКІНА Валерія Володимировича — полковника

МАРКОВА Романа Миколайовича — штаб-сержанта

МАРЧЕНКА Костянтина Анатолійовича — молодшого сержанта

МАТЮХУ Андрія Андрійовича — головного сержанта

МОЗГОВСЬКОГО Артема Віталійовича — старшого солдата

МОРОЗОВА Віталія Васильовича (посмертно) — капітана

НИЖНИКА Дмитра Михайловича — солдата

ОПРИСКА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого матроса

ПАВЛІВА Юрія Васильовича — головного сержанта

ПАВЛЮКА Павла Олексійовича — старшого лейтенанта

ПАПІРНИКА Романа Васильовича — головного сержанта

ПАТЛАХУ Дмитра Миколайовича — солдата

ПЕНЬКОВА Єгора Андрійовича (посмертно) — солдата

ПЕРЕВОЗНИКА Євгена Сергійовича — солдата

ПЕТЛІНА Сергія Петровича — солдата

ПЕТРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) — солдата

ПІНЦОВА Олександра Володимировича — сержанта

ПОЛЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта

ПОНОМАРЬОВА Павла Анатолійовича — старшого сержанта

ПРОНІНА Євгена Миколайовича (посмертно) — солдата

ПУСТОВОЙТА Артура Вячеславовича — сержанта

РЕМБАЧА Ігоря Васильовича (посмертно) — старшого солдата

РЕУТОВА Артура Вадимовича — молодшого сержанта

РОМАНЕНКА Євгена Васильовича — молодшого сержанта

РОМАНЮКА Юрія Олександровича — старшого сержанта

РУССУ Андрія Юрійовича — головного сержанта

САМОРОКОВУ Єлизовету Володимирівну — старшого сержанта

СЕЛЮТІНА Владислава Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта

СЕНЮКА Мирослава Руслановича — старшого солдата

СМАРИГІНА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СОЛОМКУ Петра Миколайовича — старшого сержанта

СОМОВА Данііла Дмитровича — солдата

СТЕПАНОВА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта

СТРЕЛЬЦОВА Станіслава Анатолійовича (посмертно) — солдата

ТКАЧЕНКА Олександра Станіславовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТРЕТЯКА Олексія Володимировича — сержанта

ТРИГУБА Валерія Миколайовича — солдата

ТРУБІЯ Павла Олександровича (посмертно) — солдата

УНГУРЯНА Володимира Петровича (посмертно) — солдата

ЦИМБАЛЮКА Миколу Ігоревича — старшого солдата

ЧЕРЕПАХУ Артема Сергійовича — солдата

ЧЕРНОМОРА Віталія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧУПРИНУ Людмилу Олександрівну — молодшого сержанта

ШИЯНА Олександра Геннадійовича — молодшого сержанта

ЮХИМЧУКА Ігоря Олексійовича — головного сержанта

ЯРОВОГО Руслана Сергійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ПОДОЛЯНА Ігоря Васильовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АКІМОВА В’ячеслава Миколайовича — лейтенанта

АРТЕМЧУКА Вадима Петровича — молодшого сержанта

БОГДАНОВА Романа Миколайовича — старшого солдата

ВЕЛИЧКА Артема Миколайовича — старшину

ВЛАСОВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

ГАЛИЦЬКОГО Артура Руслановича — майора

ДЕКІНА Олександра Миколайовича — солдата

ДІВНІЧА Володимира Володимировича — старшого солдата

ЄДВАБНОГО Віктора Миколайовича — капітана

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО Євгена Івановича — солдата

КАПЛУНОВА Микиту Юрійовича — солдата

КОБЗАРЯ Антона Андрійовича — солдата

КОВАЛЬОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

КОМЛИКА Миколу Миколайовича — капітана

КОРОСТІЛЯ Максима Віталійовича — лейтенанта

КОРЧЕВСЬКОГО Назара Васильовича — старшого солдата

КУЗІВАНОВА Павла Павловича — солдата

ЛУНКОВСЬКОГО Валентина Ярославовича — капітана

МАСЯ Олексія Івановича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Євгенія Миколайовича — полковника

МІРОШНІЧЕНКА Андрія Олексійовича — молодшого сержанта

МІЩАНЧУКА Андрія Павловича — солдата

МОСЕВІЧА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — полковника

ПОПРАВКУ Максима Сергійовича — солдата

ПРОШКОВСЬКОГО Дмитра Анатолійовича — старшого лейтенанта

РОМАНЧУКА Анатолія Віталійовича — молодшого сержанта

САЛАМАТІНА Дениса Сергійовича — сержанта

СЕМЕГЕНА Ігоря Васильовича — старшого сержанта

СЕМІСАЛОВА Олександра Івановича — старшого солдата

СЕРДЮКА Віталія Григоровича — підполковника

СЕРЕДЮКА Івана Михайловича — молодшого сержанта

СИЛАКОВА Миколу Вікторовича — старшого солдата

СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника

ТОДОРОВА Дмитра Руслановича — старшого лейтенанта

ХОХУЛЮ Максима Леонідовича — капітана

ШЕВНЮ Романа Максимовича — солдата

ШКАДОВА Романа Романовича — солдата

ШПАКА Сергія Володимировича — капітана

ШПИЛЬОВОГО Сергія Миколайовича — старшого солдата

ШПОТУ Дар’ю Володимирівну — молодшого сержанта

ШУБНІКОВА Юрія Сергійовича — солдата

ЯСЕНКА Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АКСЬОНОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

АЛЛАХВЕРДІЄВА Олексія Махаловича — солдата

АНДРІЙЧУКА Артура Володимировича — старшого солдата

БАБІЯ Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

БЕНЯ Івана Леонідовича — солдата

БИСТРЕВСЬКОГО Іллю Володимировича — старшого солдата

БЛІЩУКА Олександра Леонідовича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Вадима Вадимовича — старшого солдата

БОНДАРЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата

БОЧАРЯ Сергія Миколайовича — старшого солдата

ВЕДМЕДЕНКА В’ячеслава Костянтиновича — солдата

ВЕРХОГЛЯДА Віталія Григоровича — солдата

ВОЙТОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — штаб-сержанта

ВОЛЯНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

ВОНАРХА Ігоря Володимировича — капітана

ГЛУХОВСЬКОГО Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ГЛУЩУКА Валентина Олександровича — старшого солдата

ГОЛОВІЯ Руслана Івановича — солдата

ГОМУЛЬКА Михайла Вікторовича — лейтенанта

ДАЛЛАКЯНА Юрія Георгійовича — молодшого сержанта

ДЕМЕНТЬЄВА Максима Валерійовича — старшого солдата

ДОДАТКА Дмитра Олександровича — солдата

ДОРОЖИНСЬКОГО Юрія Андрійовича — старшого сержанта

ЄРШОВА Сергія Анатолійовича — солдата

ЗАХАРІЯ Олександра Геннадійовича — головного сержанта

ІВАНЧИКА Івана Івановича — штаб-сержанта

КИСЛИЦЮ Дениса Геннадійовича — старшого солдата

КОЗАЧЕНКА Назара Івановича — солдата

КОНДРАТЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

КОНДРАТЮКА Олександра Володимировича — штаб-сержанта

КОНОНЕНКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта

КОНОНЮКА Андрія Володимировича — старшого солдата

КОРЖАНА Андрія Сергійовича — старшого солдата

КОРПАНА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

КОСТЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

КОСТУРА Віталія Вікторовича — старшого сержанта

КОЧЕРГАНА Тараса Івановича — старшого солдата

КУЛАКІВСЬКОГО Романа Леонідовича — молодшого сержанта

ЛЕВЧЕНКА Назара Олександровича — солдата

ЛЕЩЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ЛОЗИНСЬКОГО Андрія Івановича — майстер-сержанта

МАЙЛАТОВА Миколу Івановича — старшого лейтенанта

МАКАРЧУКА Миколу Миколайовича — солдата

МАЛЬЧЕНКА Сергія Романовича — старшого сержанта

МАРКОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата

МАРТИЩЕНКА Максима Віталійовича — солдата

МИКОЛЮКА Олександра Олександровича — сержанта

МОРОЩУКА Анатолія Петровича — сержанта

МОТОРНОГО Миколу Валерійовича — старшого солдата

НАГАЄВА Сергія Васильовича — сержанта

НАЗАРОВА В’ячеслава Васильовича — солдата

НАУМОВА Максима Сергійовича — старшого солдата

ОВАНЕСОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ОВЧАРСЬКОГО Григорія Семеновича — старшого сержанта

ПАСТУХА Євгена Федоровича — солдата

ПЕРЕБИЙНОСЮКА Віталія Володимировича — солдата

ПОВЕЛКА Володимира Георгійовича — сержанта

РЕДЬКУ Миколу Івановича — старшого солдата

САБАДАША Сергія Володимировича — солдата

САПІГУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

СЕМЕНЮКА Олега Григоровича — сержанта

СКРИПНИКА Сергія Олександровича — старшого сержанта

СТРИЖКА Андрія Михайловича — старшого солдата

СУЧКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

ТАРГОНСЬКОГО Сергія Віталійовича — старшого солдата

ТІТЕНКА Віктора Вікторовича — солдата

ТКАЧЕНКА Олександра Григоровича — штаб-сержанта

ТРИГУБА Сергія Петровича — солдата

ФІЛЕНКА Олександра Валерійовича — майора

ХОПТИНСЬКОГО Михайла Михайловича — старшого солдата

ЧОЛОВСЬКОГО Тараса Миколайовича — солдата

ЧОРНОГО Дмитра Володимировича — солдата

ШИВАКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ШКЛЯРА Станіслава Борисовича — солдата

ЯВОРСЬКОГО Павла Петровича — солдата

ЯРОШЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №240/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БІЛОЦЬКОГО Віктора Лінусовича — підполковника

МАРЧУКА Віталія Степановича — підполковника

ТИЩЕНКА Івана Івановича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛІФЕРЕНКА Ігоря Геннадійовича — капітана

АНІСТРАТЕНКА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта

БАДУЛІНА Євгенія Вячеславовича — підполковника

БОБРА Григорія Васильовича — капітана

БОГДАНЕВИЧА Ігоря Володимировича — лейтенанта

БОГЕНЧУКА Максима Ігоровича — капітана

БОРИСА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана

БРОДСЬКОГО Олега Олександровича — старшого лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКА Дениса Ігоровича — майора

ГОЛІВЦЯ Ярослава Павловича — капітана

ДЕМКІВА Андрія Петровича — лейтенанта

ДМИТРІВА Олега Орестовича — старшого лейтенанта

КОВТУНА Віктора Анатолійовича — капітана

КОВТУНА Олексія Олексійовича — старшого лейтенанта

КОРЖЕНКА Вадима Вікторовича — підполковника

МІЩЕНКА Андрія Миколайовича — молодшого лейтенанта

ПЕРЕЙМИВОВКА Сергія Олександровича — майора

ПЕСЛЯКА Олега Юрійовича — підполковника

ПОТАПОВА Максима Анатолійовича — майора

РЕЇНТА Сергія Володимировича — капітана

РИЖАКА Вячеслава Миколайовича — полковника

САМУСЯ Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

СІНЕЛЬНИКА Леоніда Валентиновича — капітана

СТЕЦИКА Петра Андрійовича — старшого лейтенанта

СУБОТУ Владислава Олександровича — капітана

ТИМОШЕНКА Леоніда Олександровича (посмертно) — лейтенанта

УВАРОВА Артема Андрійовича — лейтенанта

ФРОЛОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

ХЛІВНЮКА Вадима Володимировича — лейтенанта

ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича — капітана

ЧЕРЕВКА Антона Леонідовича — капітана

ШКОЛЯРА Андрія Вікторовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГОРБАЧОВА Юрія Васильовича — молодшого сержанта

ІСАЄВА Максима Павловича — штаб-сержанта

КАНДУПУ Володимира Григоровича — молодшого сержанта

ПОПОВА Артура Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЩЕРБИНУ Дениса Олександровича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНТАЛОВЦІ Євгена Михайловича (посмертно) — старшого солдата

АРТЕМОВА Ігоря Олеговича (посмертно) — сержанта

АРШУЛІКА Віталія Леонідовича (посмертно) — солдата

БАТИРЯ Олексія Сергійовича — солдата

БЕРЛИМА Дмитра Володимировича — лейтенанта

БОНДАРЕНКА Вячеслава Володимировича — підполковника

БОРТНИКА Віталія Ігоровича — старшого солдата

БРАСЛАВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого сержанта

БРАТЧИКА Дениса Сергійовича — солдата

БРЕЧКУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

БУГАЄВА Олексія Вадимовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЄВА Владислава Андрійовича — старшого сержанта

ВЕДЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ВНУЧКА Сергія Яковича — солдата

ВОВЧКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАЛУШКА Євгенія Олеговича (посмертно) — сержанта

ГЕТМАНЕНКА Степана Борисовича (посмертно) — старшого сержанта

ГОГОЛЄВА Владлена Олексійовича — солдата

ГОНЧАРОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ГОЦУЛЯКА Вадима Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

ГРАДОБІКА Віктора Вікторовича — старшого солдата

ГРАДОБІКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ГРИГОРЬЄВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ГУЦУЛА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ДОНЧИЛУ Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого матроса

ДОРОШЕНКА Артема Володимировича — старшого матроса

ДРАГАНА Івана Андрійовича — старшого лейтенанта

ДУДНІЧЕНКА Володимира Володимировича — старшого сержанта

ДУРДАСА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДЯДЕЧКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЄВТУШКА Федора Сергійовича — старшого матроса

ЄГУРТОВА Олександра Костянтиновича — сержанта

ЄМЦОВА Василя Олександровича — старшого сержанта

ЖЕСТОВСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата

ЗАБАРУ Яну Петрівну — старшого солдата

ЗАЙЧЕНКА Георгія Олександровича — солдата

ЗВОЛЬСЬКОГО Івана Федоровича — лейтенанта

ЗИБУ Івана Миколайовича — сержанта

ЗОЛЬНИКОВА Олександра Віталійовича — старшого матроса

ІВАНОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта

ІШУТІНА Віктора Євгеновича — солдата

КАВЛАКА Олексія Васильовича — старшого солдата

КАВ’ЮКА Вадима Володимировича — полковника

КОБЗАРЬОВА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Кирила Костянтиновича — сержанта

КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

КОЛОМІЙЦЯ Дмитра Олександровича — старшого солдата

КОЛОМОЙЦЯ Антона Олександровича — старшого солдата

КОНДРАШОВА В’ячеслава Валерійовича — старшого солдата

КОРЧАГІНА Сергія Юрійовича — старшого солдата

КОХНА Станіслава Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЛАКА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта

КУШНЕРЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ЛАЗОВСЬКОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛАШКА Володимира Володимировича — сержанта

ЛАШКА Володимира Володимировича — головного сержанта

ЛЕМАКА Євгенія Васильовича — старшого солдата

ЛЄЩЄНКОВА Івана Геннадійовича — капітана

ЛИМАНА Ігоря Вікторовича — старшого солдата

МЕЖЕРИЦЬКОГО Олексія Едуардовича — солдата

МИКІТЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта

МИХАЙЛОВСЬКОГО Андрія Павловича (посмертно) — старшого солдата

МЛИНАРЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

МОРОЗОВА Володимира Едуардовича — старшого солдата

МОРОШАНА Олександра Георгійовича — молодшого сержанта

МУРАВЙОВУ Анастасію Валеріївну — старшого сержанта

МУСІЙОВСЬКОГО Андрія Ярославовича — старшого солдата

НЕСТЕРЕНКО Оксану Сергіївну — молодшого сержанта

НЕЧАЯ Олексія Олександровича (посмертно) — солдата

НІКІТІНА Владислава Сергійовича (посмертно) — матроса

НІКОЛАЄВА Михайла Валерійовича — штаб-сержанта

НОВІКА Вадима Олександровича — старшого солдата

НОВІКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ОЗІЙЧУКА Валентина Вадимовича — сержанта

ОХМАКА Валерія Степановича (посмертно) — солдата

ПАЛІЯ Владислава Олександровича — солдата

ПАРАФЕНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ПАРФЕНКОВА Олександра Стефановича — лейтенанта

ПЄШКОВА Богдана Сергійовича — матроса

ПІРЯТИНЦЯ Володимира Вікторовича — сержанта

ПОПУГАЄВА Євгена Івановича — сержанта

ПОЧЕПЕЦЬКОГО Сергія Валерійовича — старшого солдата

ПРОХОВНИКА Антона Віталійовича — старшого лейтенанта

ПУГАЧА Валентина Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

РАДЧЕНКА Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

РИЖОНКОВА Олександра Олександровича — старшого солдата

РОМАНЧЕНКА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта

САВЧЕНКА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого матроса

СВИРИДЮКА Тараса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СЄРГЄЄВА Ігоря Павловича — солдата

СІЛЮТІНА Гліба Сергійовича — солдата

СКВОРЦОВА Миколу Анатолійовича — солдата

СОКОЛОВА Давида Юрійовича — старшого солдата

СОРОКІНА Романа Олеговича — солдата

СТРУТИНСЬКУ Валентину Валеріївну — капітана

ТАТАРИНА Степана Івановича (посмертно) — старшого солдата

ТИЦЕЙКА Остапа Івановича (посмертно) — солдата

ТКАЧУКА Сергія Миколайовича — капітана 2 рангу

ХАРЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

ХВОСТОВА Станіслава Сергійовича (посмертно) — солдата

ХИЖНЯКА Олега Володимировича — сержанта

ЦЕЛЮХА Антона Васильовича — старшого солдата

ЦУРКАЛЕНКА Дениса Олеговича — старшого солдата

ЧЕРНЕНКО Євгенію Юріївну — капітана медичної служби

ЧИЖА Владислава Станіславовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЩЕРБИНУ Олександра Олексійовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ВОЛОШИНА Ярослава Олександровича — майора

ДЗЬОНИКА Володимира Володимировича — полковника

ПУСТОЛЯКОВА Аркадія Дмитровича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАШУ Артура Олеговича — старшого солдата

БІЛЯЄВУ Христину Володимирівну — капітана

БОГДАНЕВИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта

БОЙКА Артура Васильовича — капітана

БОРКОВСЬКОГО Михайла Миколайовича — капітана

ВДОВЕНКА Олексія Івановича — майора

ВДОВІЧЕНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта

ВЕЛИКОГО Олександра Павловича — старшину

ВОЛОШИНА Сергія Володимировича — підполковника

ГАРКУШУ Євгена Олександровича — солдата

ГРАСТЕЛЯ Миколу Олександровича — старшого солдата

ГУЖМАНЮКА Андрія Олександровича — солдата

ДЕМЕДЮКА Миколу Володимировича — підполковника

ДІДЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата

ДУМЛЕРА Артема Анатолійовича — майора

ДЯГЕЛЯ Олександра Вікторовича — капітана

ЗАМРІЯ Олега Григоровича — штаб-сержанта

ЗРАЛКА Олександра Олександровича — підполковника

ІЩЕНКА Андрія Олеговича — старшого сержанта

КАТЕРЕНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата

КІШІНЦЯ Дмитра Андрійовича — підполковника

КЛЮЧАРЯ Максима Олександровича — капітана

КОВАЛЕНКА Валентина Євгеновича — старшого сержанта

ЛИСА Олександра Юрійовича — капітана

ЛІСОВОГО Олександра Борисовича — молодшого сержанта

МАЛИШЕВА Анатолія Анатолійовича — солдата

МУЛИКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта

МЯЛІКГУЛИЄВА Арслана Курбангельдийовича — старшого солдата

НОСА Івана Андрійовича — підполковника

ПОЛІЩУКА Валерія Дмитровича — старшого лейтенанта

СВІТЕНКА Ігоря Володимировича — підполковника

СЛІВІНСЬКОГО Олександра Владиславовича — капітана

СОБАЧКІНА Андрія Сергійовича — старшого солдата

ТИМЧЕНКА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта

ТРОНЯ Владислава Леонідовича — солдата

ТЯГІЯ Сергія Володимировича — капітана

ХОЛЯВІНА Романа Юрійовича — штаб-сержанта

ЧОРНОКОНЯ Євгена Миколайовича — майора

ШАЦИЛА Олега Вадимовича — старшого лейтенанта

ШВЕЦЯ Василя Леонідовича — старшого лейтенанта

ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Дмитра Сергійовича — капітана

ЮРЧУКА Костянтина Вікторовича — капітана 2 рангу

ЯГОДКУ Сергія Вікторовича — капітана

ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

КОНДРАЦОВА Дмитра Романовича — майора

МИКИТКУ Ігоря Володимировича — полковника

РАЛКА Ігоря Юрійовича — полковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БІЛОУСОВА Ігоря Володимировича — капітана

БОНДАРЯ Євгенія Анатолійовича — підполковника

БРЕЧКУ Михайла Михайловича — підполковника

БУТКА Сергія Костянтиновича — старшого матроса

ГЛУХОВА Олександра Вікторовича — майстер-сержанта

ГОРБУНОВА Єгора Сергійовича — капітана

ДАЦКІВА Юрія Ігоровича — капітана

ДЕМ’ЯНЧУКА Олександра Михайловича — старшого солдата

ДЖУСА Романа Олександровича — старшого солдата

ЇЖАКА Арсена Сергійовича — солдата

КАЛЕТИНЦЯ Романа Вікторовича — лейтенанта

КЕЛЕРА Руслана Сергійовича — капітана

КУРБАТОВА Едуарда Олександровича — капітана

ЛЕСИКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

ЛИТВИНЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

МАРЧАКА Ростислава Володимировича — капітана

МАТВІЄНКА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта

ПАНЧЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

СУСЛОВА Владислава Анатолійовича — старшого лейтенанта

ТОРУБАРУ Едуарда Максимовича — старшого сержанта

ЧЕРЕШНЮКА Григорія Дмитровича — старшого лейтенанта

ШЕВЧЕНКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

ШКОЛУ Олександра Євгенійовича — майора

у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ГЛЯДЧЕНКА Дмитра Володимировича — полковника

ДУБЕНКОВА Вадима Олеговича — полковника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 квітня 2022 року
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Редактор:

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