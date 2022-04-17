Президент підписав чергові укази про нагородження військових

14-16 квітня президент України підписав одразу кілька указів про нагородження військових, які відзначилися у відбитті російської агресії.
Серед інших, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджений полковник Дмитро Брижинський – командир 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.
У чотирьох указах посмертно вшановані 73 воїни.
Подаємо тексти всіх документів, які з’явилися на сайті глави держави.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича — полковника
ДОРОШЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ЛОГУША Володимира Васильовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АКІМОВА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта
БОЙКА Максима Сергійовича — капітана
ВАКУЛКА Богдана Івановича — полковника
ВІТРА Костянтина Сергійовича — капітана
ВОЛОДІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
ГЛЮЗУ Володимира Ананійовича — старшого лейтенанта
ДЕРЕВ’ЯНКА Віталія Зіновійовича — старшого лейтенанта
КИРИЧЕНКА Ігоря Миколайовича — капітана
КОВАЛЯ Руслана Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
КОРОБКУ Ярослава Сергійовича — лейтенанта
КРИКУНОВА Максима Михайловича — капітана
КРУТКОВА Шаміля Шарафаддіна огли — капітана
ЛАПУ Олександра Івановича — лейтенанта
МОРОЗА Сергія Івановича — капітана
ОВЧИННИКОВА Євгена Валентиновича — капітана
ПАЛІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого лейтенанта
ПЕДЧЕНКА Антона Олександровича — старшого лейтенанта
ТИМЧЕНКА Олексія Валентиновича — капітана
ШМАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЖЕЛЕЗНЯКА Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖИВАНОВА Максима Сергійовича — штаб-сержанта
КЛИМЕНКОВА Сергія Петровича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАРВИНОКА Назарія Валентиновича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта
ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого солдата
ВОЛОДІНА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта
ГОРБАНЯ Валерія Олеговича — капітана
ГРИНЬКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта
ДЗЮБУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ДОВГАЛЮКА Сергія Петровича — сержанта
ДОЛЯГІНА Станіслава Геннадійовича — солдата
ДОРОФЕЄВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ДЯКЕВИЧА Юрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ЗІНЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
ІЛЬЧЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
ІШОВА Максима Ігоровича — , головного сержанта
КИЧУ Артема Васильовича — старшого сержанта
КІНЗЕРСЬКОГО Сергія Григоровича — старшого солдата
КОВРИГІНА Ігоря Ігоровича — сержанта
КАДОЛБУ Олега Валерійовича — сержанта
КОЦУБЕНКА Тараса Олексійовича — старшого солдата
ЛУЦКОВА Станіслава Геннадійовича — старшого солдата
ЛЮБИВОГО Володимира Олександровича — старшого сержанта
МИЛОСТИВОГО Віталія Андрійовича — лейтенанта
НОВІКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
РИЖКА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
РІЗОЛЯ Сергія Романовича — старшого солдата
СИТДІКОВА Олександра Хасяджановича — старшого солдата
СЛУЖАВУ Поліну Сергіївну — сержанта
СТРЕЛЬЦОВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби
ТІЩЕНКА Артема Ігоревича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Василя Івановича — штаб-сержанта
ХАЛЬОТУ Олега Анатолійовича — сержанта
ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата
ХРУЩА Олексія Васильовича — майора
ЦХОВРЕБАДЗЕ Заурі — солдата
ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата
ЧЕРЕВАТОГО Станіслава Олександровича — солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Павла Георгійовича — підполковника
ЧИГРИНСЬКОГО Анатолія Сергійовича (посмертно) — солдата
ЧУПАЙДУ Миколу Романовича — старшого солдата
ШЕНДЕРЬОВА Миколу Івановича — старшого солдата
ЮРЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
КОВАЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора
ЛІСНЯКА Юрія Володимировича — полковника
МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Олександровича — підполковника
ПІНКАСЕВИЧА Віталія Івановича — капітана
СУРОВЕЦЬКОГО Віктора Миколайовича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата
АНТІПЦЯ Сергія Вікторовича — солдата
БАДИВУ Євгенія Сергійовича — старшого солдата
БАЙБАКОВА Олександра Олександровича — солдата
БАЛАБАНОВА Ігоря Євгеновича — старшого солдата
БІЛИКА Миколу Анатолійовича — сержанта
БОРОВЕНСЬКОГО Сергія Олександровича — лейтенанта
БУДНІКА Сергія Васильовича — молодшого сержанта
БУТАКОВА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ВАРГУ Олександра Олександровича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата
ВИЛИВАНОГО Олексія Володимировича — старшого сержанта
ВОЙНАША Віталія Станіславовича — майора медичної служби
ВОЛОСОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ГАРБУЗА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
ГОЛУБОВА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ГОНЧАРА Віталія Андрійовича — старшого солдата
ГРИГОРЧУКА Сергія Олександровича — солдата
ГУБІНА Максима Анатолійовича — молодшого сержанта
ДЕРКАЧА Андрія Володимировича — старшого солдата
ДРОБОТА Павла Васильовича — старшого солдата
ДЯЧЕНКА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
ЄМЕЛЬЯНОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата
ЗАХАРЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта
ЗИНЧЕНКА Владислава Володимировича — солдата
ІСАЙКІНА Ростислава Олександровича — солдата
КАРПЦЯ Андрія Васильовича — капітана
КАТРАНИЧА Віталія Сергійовича — старшого сержанта
КОЗЛОВА Сергія Андрійовича — старшого солдата
КОРОВКУ Олександра Володимировича — старшого солдата
КРИВОРОТА Івана Івановича — солдата
КРУГЛІКОВА Павла Олександровича — молодшого лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ЛУГОВОГО Володимира Петровича — головного сержанта
ЛУКОМСЬКОГО Станіслава Олександровича — солдата
МАКСИМНЮКА Володимира Юрійовича — старшого солдата
НЕПОМЯЩОГО Володимира Тарасовича — старшого солдата
НЕСТЕРЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ОВЧАРЕНКА Максима Олександровича — солдата
ОСТРОВЕРХА Сергія Віталійовича — сержанта
ОХРАПКІНА Ігоря Миколайовича — солдата
ПАЛАДІЙЧУКА Івана Вікторовича — старшого сержанта
ПАРАЩЕВІНА Федора Олександровича — лейтенанта
ПОПЕЛЬНЮКА Андрія Юрійовича — капітана
ПРОХОРЧУК Анастасію Дмитрівну — старшого лейтенанта
РАМАЗАНОВА Віктора Олександровича — солдата
СЕМКА Михайла Анатолійовича — старшого солдата
СЕНЧЕНКА Данила Романовича — солдата
СЕРГЄЄВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта
СКОРИКА Олега Вікторовича — солдата
СОКОЛОВА Сергія Павловича — старшого лейтенанта
СТЕЦЬКОГО Тимура Богдановича — старшого лейтенанта
ТЕРХАНОВА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата
ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта
ТІТАРЕНКА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
ХИМІЧА Андрія Віталійовича — солдата
ХОЧИНА Володимира Сергійовича — солдата
ЧЕРНУХІНУ Тетяну Анатоліївну — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ЯЩЕНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АЛДОШИНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
БОЙКА Романа Віталійовича — штаб-сержанта
БОЛЮХА Максима Сергійовича — солдата
БОЧАРОВА Едуарда Геннадійовича — старшого солдата
ГАВРИЛОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
ГАЙДАША Віктора Миколайовича — солдата
ГАЛЯНА Віталія Петровича — старшого солдата
ГАНШИНА Сергія Георгійовича — старшого сержанта
ГЛАБАЯ Максима Віталійовича — старшого солдата
ГЛАГОЛИЧА Юрія Юрійовича — сержанта
ГОЛОВКА Іллю Геннадійовича — старшого солдата
ДОРОШЕНКА Артема Валерійовича — старшого солдата
ЗАЇКУ Віталія Миколайовича — прапорщика
ЗАМОРОЗА Романа Івановича — старшого солдата
КАЛАНТАЄНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
КАРАСИКА Максима Володимировича — солдата
КІСЕЛЬОВА Олександра Петровича — молодшого сержанта
КОЛЯДЕНКА Віталія Віталійовича — солдата
КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта
КОРНІЄВСЬКОГО Віталія Всеволодовича — старшого солдата
КРАВЦЯ Віталія Сергійовича — старшого солдата
КРИКУНА Віталія Юрійовича — старшого солдата
КРИНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
КРУПОСІЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта
КУНТАРАСА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
КУНЬЧИКА Олександра Борисовича — сержанта
КУРІБЧАКА Олексія Михайловича — майора
КУЧЕРЕНКА Артема Вадимовича — старшого солдата
ЛАПШОВА Євгенія Олександровича — солдата
МАКСИМЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта
МАЛАФІЙЧУКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта
МАЛЬОВАНОГО Миколу Володимировича — старшого сержанта
МАРКІНА Романа Сергійовича — сержанта
МАРУСЕНКА Сергія Федоровича — старшого сержанта
МОГИЛЬНОГО Федора Сергійовича — солдата
НЕКРИЛОВА Дениса Сергійовича — солдата
НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата
ОПРИШКА Дмитра Миколайовича — солдата
ПАНІНА Сергія Михайловича — молодшого сержанта
ПЕЦКУ Євгенія Васильовича — солдата
ПІВНЯКА Андрія Олексійовича — солдата
ПРЕВАЛОВА Віталія Віталійовича — солдата
РОЩЕПІЯ Сергія Петровича — старшого сержанта
РУДЧИК Катерину Ігорівну — лейтенанта медичної служби
СЕГЕДУ Максима Сергійовича — старшого солдата
СЄДИХ Олександра Віталійовича — солдата
СКІРЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата
СТЕПАНЮКА Петра Петровича — штаб-сержанта
УХОВА Павла Васильовича — солдата
ФЕДОТОВА Сергія Олександровича — старшого солдата
ХИЛУ Івана Івановича — старшого матроса
ШАПОВАЛОВА Андрія Олександровича — старшину
ШЕВЧУКА Дениса Дмитровича — солдата
ШУМЕЛЯКА Павла Володимировича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Данила Галицького
ШЕПЕТКОВСЬКОГО Дмитра Івановича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВОЛІВНИК Євгенію Олександрівну — капітана
КУВІЧИНСЬКОГО Єгора Ігоровича — старшого лейтенанта
ПІВЕНЬ Марину Сергіївну — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ТКАЧЕНКА Олександра Володимировича — підполковника
ЯРИЛОВЦЯ Артема Васильовича — полковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника
КРИСЮКА Андрія Вікторовича — майора
НЕСТЕРЧУКА Сергія Володимировича — підполковника
ПАЗИЧА Ігоря Івановича (посмертно) — капітана
РАКА Мар’яна Миколайовича — майора
ЯЦИШИНА Петра Степановича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАРИЛКА Валерія Леонідовича — старшого лейтенанта
ВАСЯНОВИЧА Валерія Михайловича — підполковника
ГРИЦЕНКА Сергія Івановича — підполковника
ЖИРОВА Сергія Вікторовича (посмертно) — лейтенанта
КЕРЗУНА Романа Петровича (посмертно) — головного сержанта
КОТОВА Іллю Ігоровича — майора
КУРАМШИНА Наіля Ільдаровича — старшого лейтенанта
КУЦЬКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛОГУША Василя Володимировича — старшого лейтенанта
МАРЧУКА Олександра Миколайовича — капітана
МОЖЕЙКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
МОЛЯВЧИКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
НЕЖАЛКІВСЬКОГО Петра Ігоровича — майора
НОВОСАДА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ОЛЕКСЮКА Ігоря Петровича — полковника
ПОДОЛЯНА Олексія Олександровича — капітана
ПОЛІЩУКА Дмитра Валерійовича — старшого лейтенанта
РЕПЮКА Дениса Анатолійовича — капітана
САВЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника
СЕМЕНЮКА Віталія Григоровича — старшого лейтенанта
ХОДОСА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта
ЧЕРНЕНКА Віталія Івановича — капітана 2 рангу
ЧОБАНА Миколу Івановича — молодшого лейтенанта
ЧУЧУЛУ Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
ШИНКАРЕНКА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЩИГЛА Владислава Олександровича — старшого лейтенанта
ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВОРОНОГО Андрія Олександровича — старшого сержанта
ГІЗА Сергія Романовича — старшого сержанта
ЛУК’ЯНЕНКА Олега Юрійовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Дениса Сергійовича — старшого сержанта
АРСЕНІЯ Олексія Дмитровича (посмертно) — солдата
БАБИЧА Костянтина Івановича — старшого сержанта
БОСТАНА Олександра Георгійовича (посмертно) — старшого солдата
БУЛАВІНА Михайла Євгеновича — солдата
ВЕРХОВЕЦЬКОГО Ігоря Григоровича (посмертно) — солдата
ВЛАСЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ГАЛАЙКА Владислава Юрійовича — сержанта
ГАРКАВЕНКА Віталія В’ячеславовича — старшого солдата
ГЛАДКОВА Ігоря Віталійовича — старшого солдата
ГОЙДЕНКА Ярослава Вікторовича — старшого солдата
ГРИНІШАКА Миколу Івановича — старшого сержанта
ДОРОШЕНКА Микиту Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЄРМОЛЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
ЖУРАВСЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого лейтенанта
ЗАРИЦЬКОГО Вячеслава Олександровича — старшого лейтенанта
ЗЕВАХІНА Георгія Леонідовича — лейтенанта
ЗЕЛІНСЬКОГО Володимира Івановича — майстер-сержанта
КАРАЙВАНА Сергія Івановича (посмертно) — сержанта
КЛЮКА Григорія Григоровича (посмертно) — солдата
КОВАЛЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — підполковника
КОВТУНА Івана Анатолійовича — молодшого сержанта
КОЛЕСНІКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КОЛЯДУ Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
КОНДРОВА Андрія Володимировича — старшого сержанта
КОНОВАЛОВА Кирила Ігоровича (посмертно) — сержанта
КОПТЮХА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
КРАВЦЯ Юрія Петровича — старшого сержанта
КРАВЧЕНКА Володимира Ігоровича — солдата
КУДЕНЧУКА Максима Юрійовича — старшого солдата
ЛАДОВСЬКОГО Ігоря Богдановича (посмертно) — солдата
ЛОСЯ Олексія Олексійовича — старшого сержанта
ЛЮБЕНСЬКОГО Артема Костянтиновича — старшого солдата
ЛЯШЕНКА Владислава Вікторовича — старшого солдата
МАКУХУ Геннадія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАРКІНА Валерія Володимировича — полковника
МАРКОВА Романа Миколайовича — штаб-сержанта
МАРЧЕНКА Костянтина Анатолійовича — молодшого сержанта
МАТЮХУ Андрія Андрійовича — головного сержанта
МОЗГОВСЬКОГО Артема Віталійовича — старшого солдата
МОРОЗОВА Віталія Васильовича (посмертно) — капітана
НИЖНИКА Дмитра Михайловича — солдата
ОПРИСКА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого матроса
ПАВЛІВА Юрія Васильовича — головного сержанта
ПАВЛЮКА Павла Олексійовича — старшого лейтенанта
ПАПІРНИКА Романа Васильовича — головного сержанта
ПАТЛАХУ Дмитра Миколайовича — солдата
ПЕНЬКОВА Єгора Андрійовича (посмертно) — солдата
ПЕРЕВОЗНИКА Євгена Сергійовича — солдата
ПЕТЛІНА Сергія Петровича — солдата
ПЕТРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) — солдата
ПІНЦОВА Олександра Володимировича — сержанта
ПОЛЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта
ПОНОМАРЬОВА Павла Анатолійовича — старшого сержанта
ПРОНІНА Євгена Миколайовича (посмертно) — солдата
ПУСТОВОЙТА Артура Вячеславовича — сержанта
РЕМБАЧА Ігоря Васильовича (посмертно) — старшого солдата
РЕУТОВА Артура Вадимовича — молодшого сержанта
РОМАНЕНКА Євгена Васильовича — молодшого сержанта
РОМАНЮКА Юрія Олександровича — старшого сержанта
РУССУ Андрія Юрійовича — головного сержанта
САМОРОКОВУ Єлизовету Володимирівну — старшого сержанта
СЕЛЮТІНА Владислава Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
СЕНЮКА Мирослава Руслановича — старшого солдата
СМАРИГІНА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СОЛОМКУ Петра Миколайовича — старшого сержанта
СОМОВА Данііла Дмитровича — солдата
СТЕПАНОВА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта
СТРЕЛЬЦОВА Станіслава Анатолійовича (посмертно) — солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Станіславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТРЕТЯКА Олексія Володимировича — сержанта
ТРИГУБА Валерія Миколайовича — солдата
ТРУБІЯ Павла Олександровича (посмертно) — солдата
УНГУРЯНА Володимира Петровича (посмертно) — солдата
ЦИМБАЛЮКА Миколу Ігоревича — старшого солдата
ЧЕРЕПАХУ Артема Сергійовича — солдата
ЧЕРНОМОРА Віталія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧУПРИНУ Людмилу Олександрівну — молодшого сержанта
ШИЯНА Олександра Геннадійовича — молодшого сержанта
ЮХИМЧУКА Ігоря Олексійовича — головного сержанта
ЯРОВОГО Руслана Сергійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ПОДОЛЯНА Ігоря Васильовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АКІМОВА В’ячеслава Миколайовича — лейтенанта
АРТЕМЧУКА Вадима Петровича — молодшого сержанта
БОГДАНОВА Романа Миколайовича — старшого солдата
ВЕЛИЧКА Артема Миколайовича — старшину
ВЛАСОВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
ГАЛИЦЬКОГО Артура Руслановича — майора
ДЕКІНА Олександра Миколайовича — солдата
ДІВНІЧА Володимира Володимировича — старшого солдата
ЄДВАБНОГО Віктора Миколайовича — капітана
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО Євгена Івановича — солдата
КАПЛУНОВА Микиту Юрійовича — солдата
КОБЗАРЯ Антона Андрійовича — солдата
КОВАЛЬОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
КОМЛИКА Миколу Миколайовича — капітана
КОРОСТІЛЯ Максима Віталійовича — лейтенанта
КОРЧЕВСЬКОГО Назара Васильовича — старшого солдата
КУЗІВАНОВА Павла Павловича — солдата
ЛУНКОВСЬКОГО Валентина Ярославовича — капітана
МАСЯ Олексія Івановича — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Євгенія Миколайовича — полковника
МІРОШНІЧЕНКА Андрія Олексійовича — молодшого сержанта
МІЩАНЧУКА Андрія Павловича — солдата
МОСЕВІЧА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — полковника
ПОПРАВКУ Максима Сергійовича — солдата
ПРОШКОВСЬКОГО Дмитра Анатолійовича — старшого лейтенанта
РОМАНЧУКА Анатолія Віталійовича — молодшого сержанта
САЛАМАТІНА Дениса Сергійовича — сержанта
СЕМЕГЕНА Ігоря Васильовича — старшого сержанта
СЕМІСАЛОВА Олександра Івановича — старшого солдата
СЕРДЮКА Віталія Григоровича — підполковника
СЕРЕДЮКА Івана Михайловича — молодшого сержанта
СИЛАКОВА Миколу Вікторовича — старшого солдата
СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника
ТОДОРОВА Дмитра Руслановича — старшого лейтенанта
ХОХУЛЮ Максима Леонідовича — капітана
ШЕВНЮ Романа Максимовича — солдата
ШКАДОВА Романа Романовича — солдата
ШПАКА Сергія Володимировича — капітана
ШПИЛЬОВОГО Сергія Миколайовича — старшого солдата
ШПОТУ Дар’ю Володимирівну — молодшого сержанта
ШУБНІКОВА Юрія Сергійовича — солдата
ЯСЕНКА Дениса Юрійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АКСЬОНОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
АЛЛАХВЕРДІЄВА Олексія Махаловича — солдата
АНДРІЙЧУКА Артура Володимировича — старшого солдата
БАБІЯ Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
БЕНЯ Івана Леонідовича — солдата
БИСТРЕВСЬКОГО Іллю Володимировича — старшого солдата
БЛІЩУКА Олександра Леонідовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Вадима Вадимовича — старшого солдата
БОНДАРЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата
БОЧАРЯ Сергія Миколайовича — старшого солдата
ВЕДМЕДЕНКА В’ячеслава Костянтиновича — солдата
ВЕРХОГЛЯДА Віталія Григоровича — солдата
ВОЙТОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — штаб-сержанта
ВОЛЯНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
ВОНАРХА Ігоря Володимировича — капітана
ГЛУХОВСЬКОГО Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
ГЛУЩУКА Валентина Олександровича — старшого солдата
ГОЛОВІЯ Руслана Івановича — солдата
ГОМУЛЬКА Михайла Вікторовича — лейтенанта
ДАЛЛАКЯНА Юрія Георгійовича — молодшого сержанта
ДЕМЕНТЬЄВА Максима Валерійовича — старшого солдата
ДОДАТКА Дмитра Олександровича — солдата
ДОРОЖИНСЬКОГО Юрія Андрійовича — старшого сержанта
ЄРШОВА Сергія Анатолійовича — солдата
ЗАХАРІЯ Олександра Геннадійовича — головного сержанта
ІВАНЧИКА Івана Івановича — штаб-сержанта
КИСЛИЦЮ Дениса Геннадійовича — старшого солдата
КОЗАЧЕНКА Назара Івановича — солдата
КОНДРАТЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
КОНДРАТЮКА Олександра Володимировича — штаб-сержанта
КОНОНЕНКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
КОНОНЮКА Андрія Володимировича — старшого солдата
КОРЖАНА Андрія Сергійовича — старшого солдата
КОРПАНА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта
КОСТЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
КОСТУРА Віталія Вікторовича — старшого сержанта
КОЧЕРГАНА Тараса Івановича — старшого солдата
КУЛАКІВСЬКОГО Романа Леонідовича — молодшого сержанта
ЛЕВЧЕНКА Назара Олександровича — солдата
ЛЕЩЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ЛОЗИНСЬКОГО Андрія Івановича — майстер-сержанта
МАЙЛАТОВА Миколу Івановича — старшого лейтенанта
МАКАРЧУКА Миколу Миколайовича — солдата
МАЛЬЧЕНКА Сергія Романовича — старшого сержанта
МАРКОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата
МАРТИЩЕНКА Максима Віталійовича — солдата
МИКОЛЮКА Олександра Олександровича — сержанта
МОРОЩУКА Анатолія Петровича — сержанта
МОТОРНОГО Миколу Валерійовича — старшого солдата
НАГАЄВА Сергія Васильовича — сержанта
НАЗАРОВА В’ячеслава Васильовича — солдата
НАУМОВА Максима Сергійовича — старшого солдата
ОВАНЕСОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ОВЧАРСЬКОГО Григорія Семеновича — старшого сержанта
ПАСТУХА Євгена Федоровича — солдата
ПЕРЕБИЙНОСЮКА Віталія Володимировича — солдата
ПОВЕЛКА Володимира Георгійовича — сержанта
РЕДЬКУ Миколу Івановича — старшого солдата
САБАДАША Сергія Володимировича — солдата
САПІГУ Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
СЕМЕНЮКА Олега Григоровича — сержанта
СКРИПНИКА Сергія Олександровича — старшого сержанта
СТРИЖКА Андрія Михайловича — старшого солдата
СУЧКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
ТАРГОНСЬКОГО Сергія Віталійовича — старшого солдата
ТІТЕНКА Віктора Вікторовича — солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Григоровича — штаб-сержанта
ТРИГУБА Сергія Петровича — солдата
ФІЛЕНКА Олександра Валерійовича — майора
ХОПТИНСЬКОГО Михайла Михайловича — старшого солдата
ЧОЛОВСЬКОГО Тараса Миколайовича — солдата
ЧОРНОГО Дмитра Володимировича — солдата
ШИВАКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ШКЛЯРА Станіслава Борисовича — солдата
ЯВОРСЬКОГО Павла Петровича — солдата
ЯРОШЕНКА Олександра Миколайовича — головного сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БІЛОЦЬКОГО Віктора Лінусовича — підполковника
МАРЧУКА Віталія Степановича — підполковника
ТИЩЕНКА Івана Івановича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛІФЕРЕНКА Ігоря Геннадійовича — капітана
АНІСТРАТЕНКА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта
БАДУЛІНА Євгенія Вячеславовича — підполковника
БОБРА Григорія Васильовича — капітана
БОГДАНЕВИЧА Ігоря Володимировича — лейтенанта
БОГЕНЧУКА Максима Ігоровича — капітана
БОРИСА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана
БРОДСЬКОГО Олега Олександровича — старшого лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКА Дениса Ігоровича — майора
ГОЛІВЦЯ Ярослава Павловича — капітана
ДЕМКІВА Андрія Петровича — лейтенанта
ДМИТРІВА Олега Орестовича — старшого лейтенанта
КОВТУНА Віктора Анатолійовича — капітана
КОВТУНА Олексія Олексійовича — старшого лейтенанта
КОРЖЕНКА Вадима Вікторовича — підполковника
МІЩЕНКА Андрія Миколайовича — молодшого лейтенанта
ПЕРЕЙМИВОВКА Сергія Олександровича — майора
ПЕСЛЯКА Олега Юрійовича — підполковника
ПОТАПОВА Максима Анатолійовича — майора
РЕЇНТА Сергія Володимировича — капітана
РИЖАКА Вячеслава Миколайовича — полковника
САМУСЯ Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
СІНЕЛЬНИКА Леоніда Валентиновича — капітана
СТЕЦИКА Петра Андрійовича — старшого лейтенанта
СУБОТУ Владислава Олександровича — капітана
ТИМОШЕНКА Леоніда Олександровича (посмертно) — лейтенанта
УВАРОВА Артема Андрійовича — лейтенанта
ФРОЛОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
ХЛІВНЮКА Вадима Володимировича — лейтенанта
ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича — капітана
ЧЕРЕВКА Антона Леонідовича — капітана
ШКОЛЯРА Андрія Вікторовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГОРБАЧОВА Юрія Васильовича — молодшого сержанта
ІСАЄВА Максима Павловича — штаб-сержанта
КАНДУПУ Володимира Григоровича — молодшого сержанта
ПОПОВА Артура Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЩЕРБИНУ Дениса Олександровича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНТАЛОВЦІ Євгена Михайловича (посмертно) — старшого солдата
АРТЕМОВА Ігоря Олеговича (посмертно) — сержанта
АРШУЛІКА Віталія Леонідовича (посмертно) — солдата
БАТИРЯ Олексія Сергійовича — солдата
БЕРЛИМА Дмитра Володимировича — лейтенанта
БОНДАРЕНКА Вячеслава Володимировича — підполковника
БОРТНИКА Віталія Ігоровича — старшого солдата
БРАСЛАВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого сержанта
БРАТЧИКА Дениса Сергійовича — солдата
БРЕЧКУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
БУГАЄВА Олексія Вадимовича — старшого солдата
ВАСИЛЬЄВА Владислава Андрійовича — старшого сержанта
ВЕДЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ВНУЧКА Сергія Яковича — солдата
ВОВЧКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГАЛУШКА Євгенія Олеговича (посмертно) — сержанта
ГЕТМАНЕНКА Степана Борисовича (посмертно) — старшого сержанта
ГОГОЛЄВА Владлена Олексійовича — солдата
ГОНЧАРОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
ГОЦУЛЯКА Вадима Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
ГРАДОБІКА Віктора Вікторовича — старшого солдата
ГРАДОБІКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ГРИГОРЬЄВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ГУЦУЛА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ДОНЧИЛУ Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
ДОРОШЕНКА Артема Володимировича — старшого матроса
ДРАГАНА Івана Андрійовича — старшого лейтенанта
ДУДНІЧЕНКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
ДУРДАСА Миколу Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДЯДЕЧКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата
ЄВТУШКА Федора Сергійовича — старшого матроса
ЄГУРТОВА Олександра Костянтиновича — сержанта
ЄМЦОВА Василя Олександровича — старшого сержанта
ЖЕСТОВСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата
ЗАБАРУ Яну Петрівну — старшого солдата
ЗАЙЧЕНКА Георгія Олександровича — солдата
ЗВОЛЬСЬКОГО Івана Федоровича — лейтенанта
ЗИБУ Івана Миколайовича — сержанта
ЗОЛЬНИКОВА Олександра Віталійовича — старшого матроса
ІВАНОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта
ІШУТІНА Віктора Євгеновича — солдата
КАВЛАКА Олексія Васильовича — старшого солдата
КАВ’ЮКА Вадима Володимировича — полковника
КОБЗАРЬОВА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЬОВА Кирила Костянтиновича — сержанта
КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
КОЛОМІЙЦЯ Дмитра Олександровича — старшого солдата
КОЛОМОЙЦЯ Антона Олександровича — старшого солдата
КОНДРАШОВА В’ячеслава Валерійовича — старшого солдата
КОРЧАГІНА Сергія Юрійовича — старшого солдата
КОХНА Станіслава Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЛАКА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта
КУШНЕРЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ЛАЗОВСЬКОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЛАШКА Володимира Володимировича — сержанта
ЛАШКА Володимира Володимировича — головного сержанта
ЛЕМАКА Євгенія Васильовича — старшого солдата
ЛЄЩЄНКОВА Івана Геннадійовича — капітана
ЛИМАНА Ігоря Вікторовича — старшого солдата
МЕЖЕРИЦЬКОГО Олексія Едуардовича — солдата
МИКІТЕНКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта
МИХАЙЛОВСЬКОГО Андрія Павловича (посмертно) — старшого солдата
МЛИНАРЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
МОРОЗОВА Володимира Едуардовича — старшого солдата
МОРОШАНА Олександра Георгійовича — молодшого сержанта
МУРАВЙОВУ Анастасію Валеріївну — старшого сержанта
МУСІЙОВСЬКОГО Андрія Ярославовича — старшого солдата
НЕСТЕРЕНКО Оксану Сергіївну — молодшого сержанта
НЕЧАЯ Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
НІКІТІНА Владислава Сергійовича (посмертно) — матроса
НІКОЛАЄВА Михайла Валерійовича — штаб-сержанта
НОВІКА Вадима Олександровича — старшого солдата
НОВІКОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ОЗІЙЧУКА Валентина Вадимовича — сержанта
ОХМАКА Валерія Степановича (посмертно) — солдата
ПАЛІЯ Владислава Олександровича — солдата
ПАРАФЕНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ПАРФЕНКОВА Олександра Стефановича — лейтенанта
ПЄШКОВА Богдана Сергійовича — матроса
ПІРЯТИНЦЯ Володимира Вікторовича — сержанта
ПОПУГАЄВА Євгена Івановича — сержанта
ПОЧЕПЕЦЬКОГО Сергія Валерійовича — старшого солдата
ПРОХОВНИКА Антона Віталійовича — старшого лейтенанта
ПУГАЧА Валентина Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
РАДЧЕНКА Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
РИЖОНКОВА Олександра Олександровича — старшого солдата
РОМАНЧЕНКА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта
САВЧЕНКА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого матроса
СВИРИДЮКА Тараса Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СЄРГЄЄВА Ігоря Павловича — солдата
СІЛЮТІНА Гліба Сергійовича — солдата
СКВОРЦОВА Миколу Анатолійовича — солдата
СОКОЛОВА Давида Юрійовича — старшого солдата
СОРОКІНА Романа Олеговича — солдата
СТРУТИНСЬКУ Валентину Валеріївну — капітана
ТАТАРИНА Степана Івановича (посмертно) — старшого солдата
ТИЦЕЙКА Остапа Івановича (посмертно) — солдата
ТКАЧУКА Сергія Миколайовича — капітана 2 рангу
ХАРЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
ХВОСТОВА Станіслава Сергійовича (посмертно) — солдата
ХИЖНЯКА Олега Володимировича — сержанта
ЦЕЛЮХА Антона Васильовича — старшого солдата
ЦУРКАЛЕНКА Дениса Олеговича — старшого солдата
ЧЕРНЕНКО Євгенію Юріївну — капітана медичної служби
ЧИЖА Владислава Станіславовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЩЕРБИНУ Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВОЛОШИНА Ярослава Олександровича — майора
ДЗЬОНИКА Володимира Володимировича — полковника
ПУСТОЛЯКОВА Аркадія Дмитровича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАШУ Артура Олеговича — старшого солдата
БІЛЯЄВУ Христину Володимирівну — капітана
БОГДАНЕВИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта
БОЙКА Артура Васильовича — капітана
БОРКОВСЬКОГО Михайла Миколайовича — капітана
ВДОВЕНКА Олексія Івановича — майора
ВДОВІЧЕНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта
ВЕЛИКОГО Олександра Павловича — старшину
ВОЛОШИНА Сергія Володимировича — підполковника
ГАРКУШУ Євгена Олександровича — солдата
ГРАСТЕЛЯ Миколу Олександровича — старшого солдата
ГУЖМАНЮКА Андрія Олександровича — солдата
ДЕМЕДЮКА Миколу Володимировича — підполковника
ДІДЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата
ДУМЛЕРА Артема Анатолійовича — майора
ДЯГЕЛЯ Олександра Вікторовича — капітана
ЗАМРІЯ Олега Григоровича — штаб-сержанта
ЗРАЛКА Олександра Олександровича — підполковника
ІЩЕНКА Андрія Олеговича — старшого сержанта
КАТЕРЕНЮКА Олександра Валентиновича — старшого солдата
КІШІНЦЯ Дмитра Андрійовича — підполковника
КЛЮЧАРЯ Максима Олександровича — капітана
КОВАЛЕНКА Валентина Євгеновича — старшого сержанта
ЛИСА Олександра Юрійовича — капітана
ЛІСОВОГО Олександра Борисовича — молодшого сержанта
МАЛИШЕВА Анатолія Анатолійовича — солдата
МУЛИКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта
МЯЛІКГУЛИЄВА Арслана Курбангельдийовича — старшого солдата
НОСА Івана Андрійовича — підполковника
ПОЛІЩУКА Валерія Дмитровича — старшого лейтенанта
СВІТЕНКА Ігоря Володимировича — підполковника
СЛІВІНСЬКОГО Олександра Владиславовича — капітана
СОБАЧКІНА Андрія Сергійовича — старшого солдата
ТИМЧЕНКА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
ТРОНЯ Владислава Леонідовича — солдата
ТЯГІЯ Сергія Володимировича — капітана
ХОЛЯВІНА Романа Юрійовича — штаб-сержанта
ЧОРНОКОНЯ Євгена Миколайовича — майора
ШАЦИЛА Олега Вадимовича — старшого лейтенанта
ШВЕЦЯ Василя Леонідовича — старшого лейтенанта
ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Дмитра Сергійовича — капітана
ЮРЧУКА Костянтина Вікторовича — капітана 2 рангу
ЯГОДКУ Сергія Вікторовича — капітана
ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
КОНДРАЦОВА Дмитра Романовича — майора
МИКИТКУ Ігоря Володимировича — полковника
РАЛКА Ігоря Юрійовича — полковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БІЛОУСОВА Ігоря Володимировича — капітана
БОНДАРЯ Євгенія Анатолійовича — підполковника
БРЕЧКУ Михайла Михайловича — підполковника
БУТКА Сергія Костянтиновича — старшого матроса
ГЛУХОВА Олександра Вікторовича — майстер-сержанта
ГОРБУНОВА Єгора Сергійовича — капітана
ДАЦКІВА Юрія Ігоровича — капітана
ДЕМ’ЯНЧУКА Олександра Михайловича — старшого солдата
ДЖУСА Романа Олександровича — старшого солдата
ЇЖАКА Арсена Сергійовича — солдата
КАЛЕТИНЦЯ Романа Вікторовича — лейтенанта
КЕЛЕРА Руслана Сергійовича — капітана
КУРБАТОВА Едуарда Олександровича — капітана
ЛЕСИКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
МАРЧАКА Ростислава Володимировича — капітана
МАТВІЄНКА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
СУСЛОВА Владислава Анатолійовича — старшого лейтенанта
ТОРУБАРУ Едуарда Максимовича — старшого сержанта
ЧЕРЕШНЮКА Григорія Дмитровича — старшого лейтенанта
ШЕВЧЕНКА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
ШКОЛУ Олександра Євгенійовича — майора
у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ГЛЯДЧЕНКА Дмитра Володимировича — полковника
ДУБЕНКОВА Вадима Олеговича — полковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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