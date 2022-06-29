Генштаб оновив статистику втрат росіян у війні проти України

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Генеральний штаб ЗС України представив свіжу статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 29 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 5 танків, 16 бронемашин тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1572 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3720 (+16),

артилерійських систем – 781 (+3),

РСЗВ – 246 (+3),

засобів ППО – 103 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня –640 (+4),

крилатих ракет – 142 (+3),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9),

спеціальної техніки – 61 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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