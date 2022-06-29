Резніков переговорив із Остіном та анонсував новий пакет допомоги для України

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами якої анонсував новий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.
Про це Резніков повідомив у середу, 29 червня, у Twitter.
“Напередодні саміту НАТО я мав телефонну розмову з другом Ллойдом Остіном III. Він підтвердив міцну підтримку НАТО боротьби України за свободу та незалежність”, – написав глава МОУ.
Резніков додав, що сторони також обговорили черговий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.
“Далі буде”, – підсумував міністр оборони.
On the eve of the #NATOSummit I had a 📞 call with my friend @SecDef Lloyd Austin III. He reaffirmed strong support of the @NATO of Ukraine struggle for freedom & independence. We also discussed another package of military aid to 🇺🇦 from the Alliance member states. To be continue pic.twitter.com/L0stXBWG5x
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 29, 2022
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