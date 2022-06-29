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У Миколаєві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку: двоє загиблих, є поранені

29/06/2022 08:40

У Миколаєві зранку пролунали потужні вибухи. Містяни мають залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.

Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич вранці у середу, 29 червня.

“На місця вже виїхали рятувальники та медики. Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом”, – наголосив він.

Згодом Сєнкевич повідомив, що ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку.

“На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники. Друзі, не публікуйте адресу і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей”, – закликав мер.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на зараз відомо про двох загиблих і трьох поранених. Ушкодження також отримав співробітник ДСНС.

Повітряна тривога, під час якої ворог завдав удару, тривала в області з 3:06 по 7:06.

Сєнкевич у ефірі телемарафону повідомив, що загалом було вісім ракетних ударів. Прилетіло в різні місця, зокрема в приватний сектор. Одна ракета влучила в пʼятиповерховний житловий будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються. Повністю зруйновано один підʼїзд, другий – частково.

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