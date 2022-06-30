Підбитий ворожий вертоліт Ка-52 зробив “жест доброї волі” – впав у море біля Зміїного

Російський вертоліт Ка-52, який напередодні підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море біля українського острова.

Про це в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.

Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту “Москви”, – йдеться в повідомленні.

У командуванні повідомили, що наразі Зміїний досі димить. Там все ще лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Нагадаємо, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїний.

Російське міністерство оборони підтвердило виведення свого гарнізону з острова Зміїного в Чорному морі, назвавши це “жестом доброї волі”.

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