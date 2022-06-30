МО РФ підтвердило, що росіяни втекли зі Зміїного. І назвало це “жестом доброї волі”

Російське міністерство оборони підтвердило виведення свого гарнізону з острова Зміїного в Чорному морі, назвавши це “жестом доброї волі”.
Відповідну заяву відомство видало у четвер, 30 червня.
“Сьогодні, в якості жесту доброї волі, російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там”, – йдеться в повідомленні.
В МО РФ не озвучували кількість втрат свого війська внаслідок ударів ЗСУ.
Як писала Новинарня“, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Станом на 11:00 острів вкрито пожежею, лунають вибухи, а росіяни, ймовірно, залишили його.
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