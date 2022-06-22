У мережі показали супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували руйнування на захопленому окупантами острові Зміїний після атаки ЗСУ.
Агентство Reuters опублікувало супутникові знімки острова Зміїний перед атакою 17 червня і після – 21 червня атаки ЗСУ, пише “Радіо Свобода”.
На супутникових знімках американської компанії Maxar Technologies видно сліди руйнувань захопленого окупантами українського острова Зміїний.
Ось так виглядала північна частина Зміїного 17 червня 2022 року:
На знімку від 21 червня видно сліди пожежі на Зміїному:
Південна частина острова Зміїний до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року:
Зруйнована вежа в південній частині Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року:
Загальний вигляд Зміїного до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року:
Загальний вигляд Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року:
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