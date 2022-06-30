Зміїний в диму: ЗСУ, ймовірно, випалили росіян з острова

Українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Наразі острів вкрито пожежею, лунають вибухи, а росіяни, ймовірно, залишили його.
Про це близько 11:00 в четвер, 30 червня, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів”, – йдеться в повідомленні.
Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.
Остаточні результати операції дорозвідуються, додали в ОК.
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