Данілов про зачищення Зміїного: “Або український, або безлюдний (поки)”

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував зачищення острову Зміїного в Чорному морі.
Свій лаконічний коментар він залишив на сторінці у твітері у четвер, 30 червня.
“Зміїний – або український, або безлюдний (поки)”, – написав він.
#Зміїний – або український, або безлюдний (поки).@GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/ybV1lLx46q
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
Як писала Новинарня“, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Станом на 11:00 острів вкрито пожежею, лунають вибухи.
Російське міністерство оборони підтвердило виведення свого гарнізону з острова Зміїного в Чорному морі, назвавши це “жестом доброї волі”.
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