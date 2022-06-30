Данілов про зачищення Зміїного: “Або український, або безлюдний (поки)”

Фото: ОК ПІвдень

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував зачищення острову Зміїного в Чорному морі.

Свій лаконічний коментар він залишив на сторінці у твітері у четвер, 30 червня.

“Зміїний – або український, або безлюдний (поки)”, – написав він.

Як писала Новинарня“, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Станом на 11:00 острів вкрито пожежею, лунають вибухи.

Російське міністерство оборони підтвердило виведення свого гарнізону з острова Зміїного в Чорному морі, назвавши це “жестом доброї волі”.

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