Залужний прокоментував зачищення Зміїного від росіян. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російські військові залишили острів Зміїний, не витримавши вогню артилерійських, ракетних та авіаційних ударів української армії.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у четвер, 30 червня.

“Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України”, – написав головком.

Він також оприлюднив відео, де показані, в тому числі, результативні удари по острову. У матеріалі показані робота САУ, БПЛА “Байрактар” тощо.

Як писала Новинарня“, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Станом на 11:00 острів вкрито пожежею, лунають вибухи.

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