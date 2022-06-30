Залужний прокоментував зачищення Зміїного від росіян. ВІДЕО

Російські військові залишили острів Зміїний, не витримавши вогню артилерійських, ракетних та авіаційних ударів української армії.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у четвер, 30 червня.
“Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України”, – написав головком.
Він також оприлюднив відео, де показані, в тому числі, результативні удари по острову. У матеріалі показані робота САУ, БПЛА “Байрактар” тощо.
Як писала Новинарня“, 30 червня українські військові завдали результативних ударів по острову Зміїному. Станом на 11:00 острів вкрито пожежею, лунають вибухи.
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