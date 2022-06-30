Воїни 95 одшбр спалили ворожу автоколону з боєкомплектом. ВІДЕО

Артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади накрили вогнем колону російських окупантів.
Про це в четвер, 30 червня, інформує cлужба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗCУ.
“Зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
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