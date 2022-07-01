Російські літаки Су-30 завдали удару фосфорними бомбами по Зміїному. ВІДЕО

Російські військові завдали двох авіаударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Про це ввечері в п’ятницю, 1 липня, повідомив у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

“Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань»”, – йдеться в повідомленні.

“Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» завдання ударів. Увага на відео”, – наголосив Залужний.

Нагадаємо, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний, після чого його залишили російські війська, катерами й вертольотами. При цьому один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

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