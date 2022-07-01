На Півдні ворог із боями відступає на запасні рубежі, – ОК “Південь”

Російські війська на півдні продовжують ведення бойових дій. Проте водночас відступають на заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

Про це ввечері в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовують тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій”, – йдеться в повідомленні про про оперативну обстановку на півдні України станом на 17:00.

На Херсонщині український винищувач завдав удар по двох ворожих складах боєприпасів.

Всього підрозділи сил оборони виконали понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються.

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