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По Сергіївці на Одещині росіяни вдарили ракетою для ураження авіаносців, – Зеленський

01/07/2022 20:48

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни випустили по житловому будинку в Сергіївці Білгород-Дністровського району на Одещині протикорабельну крилату ракету.

Удар був цілеспрямованим.

Про це глава держави повідомив ввечері в п’ятницю, 1 липня, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета Росії – це була надзвукова крилата протикорабельна, до речі, ракета. Вона ударила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев’ятиповерхового будинку”, – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це був не одиничний удар і не випадковість.

“Це – цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії проти наших міст, селищ, наших людей – дорослих і дітей, їм (росіянам, – “Н”) все одно”, – наголосив президент.

Загалом, за його даними, упродовж чотирьох місяців повномасштабної війни Росія застосувала проти України близько 3 тисяч ракет.

“Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки, перш за все, оборонної”, – відзначив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 1 липня росіяни завдали ракетного удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Ракети влучили в базу відпочинку і житлову багатоповерхівку, в будинку повністю зруйновано один під’їзд. Кількість загиблих – 21 людина.

На території Одеської області суботу, 2 липня, оголошено днем жалоби.

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