Зросла кількість загиблих від ворожого ракетного удару по Одещині

Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок удару російських ракет по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині зросла до 21 людини.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає “Укрінформ”.

“До списку людей, які загинули, додалася ще одна людина. Тобто маємо зараз такий сумний рахунок – 21”, – зазначив він.

За його словами, серед загиблих – 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, вночі 1 липня росіяни завдали ракетного удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Ракети влучили в базу відпочинку і житлову багатоповерхівку, в будинку повністю зруйновано один під’їзд.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 128 – 01.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ