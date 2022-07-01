Ракетний удар по Одещині: зруйновано багатоповерхівку, багато загиблих

Ілюстративне фото

Після півночі 1 липня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області, влучивши в багатоквартирний будинок. Є багато загиблих і поранених.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на ОК “Південь “.

“По Одещині завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м”, – написав Братчук.

ОНОВЛЕНО. О 2:37 Братчук повідомив, що загиблих уже щонайменше десять.

Він також зазначив, що на базі відпочинку загорання не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Читайте також:

Росіяни завдали удару крилатими ракетами по двох районах Харкова

У Миколаєві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку: двоє загиблих, є поранені