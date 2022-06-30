Росіяни завдали удару крилатими ракетами по двох районах Харкова

Вранці 30 червня російські війська завдали крилатими ракетами ударів по обʼєктах Індустріального і Основʼянського районів Харкова. За попередніми даними, постраждалих нема. За добу обстрілів зазнав також Немишлянський район.
Про це в четвер, 30 червня, повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.
“У результаті ударів є також пошкодження будинків у Безлюдівці, постраждалих немає”, – зазначив голова ОВА.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.
У Малинівці під час обстрілу ракетними системами залпового вогню поранено пʼятьох людей, в тому числі 11-річну дитину. Її стан оцінюють як середній. Влучання були і в приватні будинки.
У Золочеві після обстрілів пошкоджені шість житлових будинків, залізнична ст. Одноробівка.
Загалом за добу внаслідок російської агресії поранення отримали шестеро цивільних.
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