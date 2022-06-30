ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 127 – 30.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

11-та година

Українські війська завдали результативних ударів по острову Зміїному. Наразі острів вкрито пожежею, лунають вибухи, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів”, – йдеться в повідомленні.

8:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1573 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 3726 (+6),

артилерійських систем – 790 (+9),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 104 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня –641 (+1),

крилатих ракет – 143 (+1),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4),

спеціальної техніки – 61.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дев’ята година

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

Росіяни, дотримуючись своєї “повзучої тактики”, руйнують Лисичанськ вщент. Від ворожих обстрілів місто постійно палає. Житловий фонд має значні руйнування. В одному з підвалів, після приборкання пожежі, знайдено тіло загиблої жінки. Будівля поліції повністю знищена.

Окупанти не припиняють поливати вогнем зруйновані мости, що ведуть до Сєвєродонецька, та прилеглі до них села.

7:40

Російські війська поцілили у сільгосппідприємство та знищили склад у Зеленодольську Криворізького району, де зберігалося 40 тонн зерна, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

Уночі ворог кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар припав по центру села. Є руйнування.

Ранок

Офіс генпрокурора: більш ніж 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 341. Зросла кількість поранених – понад 631.

27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років.

29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

7:06

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону, – ГШ ЗСУ.

7:06

На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова, – ГШ ЗСУ.

7:06

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ–Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

Третя година

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих селах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили, повідомляє ОК “Південь”.

“Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали. Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався”.

Зазначається, що минулої доби на півдні російська армія втратила понад 4 десятки особового складу, 2 гаубиці – “Мста-Б” та самохідну “Мста-С”, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Третя година

Збройні сили України продовжують операцію на острові Зміїний у Чорному морі, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу “Панцир-С1””, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що корабельне угруповання (росіян) не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами: “На двох ракетних кораблях 16 крилатих “Калібрів”, одним великим десантним кораблем створює (Росія) ілюзію імовірності десанту”.

Ніч

Велика Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1 млрд фунтів стерлінгів, ідеться в заяві британського уряду. Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських військових.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

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Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.