ЗСУ взяли під контроль село Потьомкине на Херсонщині

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Українські військові взяли під контроль село Потьомкине, що у Високопільській селищній громаді Бериславського району на півночі Херсонської області.

Про це у четвер, 30 червня, повідомили в 60-й окремій піхотній бригаді.

“Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп”, – йдеться в повідомленні.

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