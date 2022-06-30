ЗСУ взяли під контроль село Потьомкине на Херсонщині

Українські військові взяли під контроль село Потьомкине, що у Високопільській селищній громаді Бериславського району на півночі Херсонської області.
Про це у четвер, 30 червня, повідомили в 60-й окремій піхотній бригаді.
“Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп”, – йдеться в повідомленні.
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