Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про фіналізацію угоди з передання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки.
Про це в четвер, 30 червня, інформує CBC.
“Легкі броньовані машини, які ми будемо направляти в Україну, є вкрай ефективними. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити (України, – “Н”)”, – сказав Трюдо журналістам за підсумком саміту НАТО в Мадриді.
Як пояснили в уряді Канади, броньовані машини, які передаються Україні, раніше призначались для канадських збройних сил. Водночас ці поставки будуть компенсовані.
Транспортні засоби, які отримає українська сторона, обладнані туреллю і 25-мм гарматою. Очікується, що вони прибудуть в Україну цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.
Окрім бронемашин, Збройні сили України отримають шість камер високої роздільної здатності для безпілотників “Байрактар”.
Читайте також:
Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!