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Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин

30/06/2022 21:07

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про фіналізацію угоди з передання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки.

Про це в четвер, 30 червня, інформує CBC.

“Легкі броньовані машини, які ми будемо направляти в Україну, є вкрай ефективними. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити (України, – “Н”)”, – сказав Трюдо журналістам за підсумком саміту НАТО в Мадриді.

Як пояснили в уряді Канади, броньовані машини, які передаються Україні, раніше призначались для канадських збройних сил. Водночас ці поставки будуть компенсовані.

Транспортні засоби, які отримає українська сторона, обладнані туреллю і 25-мм гарматою. Очікується, що вони прибудуть в Україну цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.

Окрім бронемашин, Збройні сили України отримають шість камер високої роздільної здатності для безпілотників “Байрактар”.

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Україна

Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про фіналізацію угоди з передання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Про це в четвер, 30 червня, інформує CBC. “Легкі броньовані машини, які ми...

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