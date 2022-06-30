Протягом доби ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, – Генштаб

Генеральний штаб ЗС України представив свіжу статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 1 танка, 16 бронемашин тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1573 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 3726 (+6),

артилерійських систем – 790 (+9),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 104 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня –641 (+1),

крилатих ракет – 143 (+1),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4),

спеціальної техніки – 61.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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