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Нардеп-колаборант Ковальов показався в мережі після замаху. Поки що живий

30/06/2022 12:41

Постраждалого в результаті замаху 22 червня нардепа-колаборанта від Херсонщини Олексія Ковальова нарешті показали на загал.

Відео з нардепом на лікарняному ліжку опублікувало російське агентство “РИА-Новости” в четвер, 30 червня.

Ковальов заявив, що його підірвали українські диверсанти.

“Щодо мене, на мою думку, було здійснено диверсію спецслужбами України щодо громадянина України. Я живий, здоровий, планую приступити до своїх прямих функціональних зобов’язань з понеділка. Мене не залякали, і я планую далі працювати, залишатися з людьми. Відповідно, я далі працюватиму на своєму виборчому окрузі до закінчення своїх повноважень у 2023 році. Вважаю, ті мої недруги, ті хто планував цю диверсію – не дочекаєтеся”, – сказав він.

Як писала “Новинарня“, 22 червня в мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Того ж дня начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано.

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