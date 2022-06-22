Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині був підірваний.

Про це у середу, 22 січня, повідомив глава розвідувального відомства в прямому ефірі телемарафону.

“Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант і зрадник – зараз ми ще з’ясуємо”, – сказав він.

Начальник ГУР пояснив, що будь-які “незвичні” події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

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