Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині був підірваний.
Про це у середу, 22 січня, повідомив глава розвідувального відомства в прямому ефірі телемарафону.
“Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант і зрадник – зараз ми ще з’ясуємо”, – сказав він.
Начальник ГУР пояснив, що будь-які “незвичні” події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.
Читайте також:
У мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Правоохоронці та “СН” підтвердити не можуть
У тимчасово окупованій Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!