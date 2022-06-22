У тимчасово окупованій Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера

Юрій Турульов

З’явилася інформація про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції, а нині ставленика окупантів у селі Чорнобаївка під Херсоном Юрія Турульова.

Про це в середу, 22 червня, повідомило російське видання “РИА Новости”. Цю ж інформацію озвучив у коментарі “Укрінформу” радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За даними пропагандистського росЗМІ, Турульова легко поранено.

“РИА Новости” також оприлюднює відео з кадрами авто.

За словами Хланя, підірвано машину “гауляйтера”, але сам колаборант не постраждав.

Поки що інших деталей інциденту немає.

Раніше за матеріалами Служби безпеки України “гауляйтер” росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської громади Турульов отримав підозру в колабораційній діяльності.

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