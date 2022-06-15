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У тимчасово окупованій Чорнобаївці біля ринку – вибух, є загиблі та поранені

15/06/2022 13:21

У тимчасово окупованій Чорнобаївці на Херсонщині у середу вранці прогримів вибух біля місцевого ринку, в результаті якого є загиблі та поранені.

Про це у середу, 15 червня, повідомив у фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі. Це ніщо інше як терористичний акт від Росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так”, – написав Хлань.

Даних щодо кількості жертв посадовець не навів.

Чорнобаївка нині перебуває під російською окупацією. У селі розташований аеродром, а поруч – аеропорт «Херсон». З різних джерел, в тому числі офіційних, були повідомлення про близько 20 ударів по цьому плацдарму з боку ЗСУ і знищення там російської військової техніки.

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