У мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Правоохоронці та “СН” підтвердити не можуть

Колаж: НВ

У середу, 22 червня, з’явилася поки що не підтверджена інформація про ліквідацію нардепа Олексія Ковальова, виключеного зі “Слуги народу” за співпрацю з російськими окупантами.

У соцмережах оприлюднили відео з автомобілем, на якому, як стверджується, пересувався колаборант.

На ньому видно сліди пошкоджень, характер яких може свідчити про використання вибухового пристрою.

Офіційних підтверджень загибелі Ковальова, або замаху на його життя, поки що не надходило.

У коментарі “Радіо Свобода” обізнаний із ситуацією співрозмовник у правоохоронних органах сказав, що інформація про нібито підрив є, попередньо, “фейком”.

Водночас правоохоронці відмовляються офіційно коментувати дані про можливу «загибель» колишнього «слуги народу».

У самій монобільшості теж не можуть ані підвердити, ані спростувати подібні повідомлення.

«Наша фракція не підтримує жодних контактів із Ковальовим ще від початку широкомасштабної війни. Ми з ним не спілкуємося. Новину про його «смерть» так само дізналися з соцмереж, але не маємо жодної інформації, яка б могла підтвердити чи спростувати це», – зазначила у коментарі Радіо Свобода речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

Нардепа-зрадника було обрано у 186-му окрузі на Херсонщині. Після частково окупації регіону військами РФ він вирішив працювати на загарбників, заявивши, що нібито «Росія тут серйозно і назавжди».

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