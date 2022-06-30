ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один ворожий “Панцир – С1”

Збройні сили України продовжують операцію на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” в четвер, 30 червня.

Українські військові ліквідували ще один гарматно-ракетний комплекс окупантів.

“Вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу “Панцир – С1””, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що корабельне угруповання (росіян, – Н.) не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.

“На двох ракетних кораблях 16 крилатих “Калібрів”, 1 ВДК створює (Росія, – Н.) ілюзію імовірності десанту”, – зазначили військові.

Нагадаємо, вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень ворога на острові, було знищено зенітно-гарматний комплекс окупантів “Панцирь-С-1”.

Читайте також:

У мережі показали супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ