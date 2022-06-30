Home / Війна / ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один ворожий “Панцир – С1”

ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один ворожий “Панцир – С1”

30/06/2022 08:43

Збройні сили України продовжують операцію на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” в четвер, 30 червня.

Українські військові ліквідували ще один гарматно-ракетний комплекс окупантів.

“Вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу “Панцир – С1””, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що корабельне угруповання (росіян, – Н.) не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.

“На двох ракетних кораблях 16 крилатих “Калібрів”, 1 ВДК створює (Росія, – Н.) ілюзію імовірності десанту”, – зазначили військові.

Нагадаємо, вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень ворога на острові, було знищено зенітно-гарматний комплекс окупантів “Панцирь-С-1”.

Читайте також:
У мережі показали супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Дніпрі дерусифікували ще 21 назву вулиць і провулків

У Дніпрі дерусифікували ще 21 вулицю й провулок. Рішення про перейменування ухвалили на сесії міської ради, передає “Радіо Свобода” в середу, 29 червня. Вулиці й провулки, назви яких були...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse