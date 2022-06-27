ЗСУ знищили ворожий “​Панцирь-С1” на острові Зміїний

Цієї ночі українські війська завдали більше десятка ударів по ворогу на острові Зміїний. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів “Панцирь-С1”.
Про це на брифінгу в понеділок, 27 червня, повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
“У Чорному морі продовжується шторм. Сили природи на нашому боці. Але ворог все одно залишив два ракетні кораблі на чергуванні. Вони несуть на собі 16 крилатих ракет, спрямованих на територію України. Разом з тим, ми продовжуємо операцію на острові Зміїний”, — сказала Гуменюк, яку цитує “Лівий берег”.
За її словами, цієї ночі було нанесено понад 10 влучних уражень по острову. Наразі ще триває розвідка щодо завданих втрат ворога.
“Але вже зараз маємо перший звіт. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс “Панцирь-С1″”, – додала вона.
Операція українських сил щодо острова Зміїний триває.
Нагадаємо, про знищення ЗРК “Панцир” на Зміїному ЗСУ повідомляли 23 червня.
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