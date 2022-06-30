СБУ затримала російського шпигуна, що збирав дані для ракетних ударів по Чернігівщині

Правоохоронці затримали російського агента, що збирав дані для здійснення ракетних ударів і диверсій у Чернігівській області.

Про це в четвер, 30 червня, інформує пресцентр СБУ.

“Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області”, – ідеться в дописі.

Отриману інформацію він передавав своєму спільнику із Близького Сходу, який також був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах “Укрзалізниці”.

Ці чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб Російської Федерації, створеної для підривної діяльності на заході України.

Після затримання свого “зв’язкового” із Близького Сходу інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ.

Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території районів Чернігівщини, визволених від російської армії.

Затриманому інформатору повідомлено про підозру.

Читайте також:

Суд арештував корпоративні права турагентства TUI, пов’язаного з російським мільярдером