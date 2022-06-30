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​СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці

30/06/2022 11:28

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що російські окупанти свідомо завдали удару по торговому центрі в Кременчуці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у четвер, 30 червня.

“Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу «Х-22» здійснено зі стратегічних бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ”, – йдеться в повідомленні.

На відео, яке зафіксувало момент ракетного удару, видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу.

“Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити. Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок. Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються”, – наголосив голова СБУ Іван Баканов.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговельний центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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Україна

​СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що російські окупанти свідомо завдали удару по торговому центрі в Кременчуці. Про це повідомляє пресцентр СБУ у четвер, 30 червня. “Наявні...

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